La Guardia Civil auxilia a 24 personas en 16 rescates en seis días en el Pirineo aragonés

1114719.1.260.149.20260906194629 Rescate de dos senderistas en las pasarelas de Alquézar. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afluencia de visitantes al Pirineo no afloja en esta parte final del verano y eso hace que la Guardia Civil acumule una nueva semana de intenso trabajo con hasta 16 rescates en seis días en los que ha auxiliado a un total de 24 personas, la mayoría accidentados y aquejados de lesiones articulares, pero también montañeros enriscados y senderistas afectados por golpes de calor o desorientados.

El parte de avisos, todos ellos recibidos a través de la sala de emergencias 112 SOS Aragón en la central 062 de la Benemérita de Huesca, comprende desde el pasado lunes 31 de agosto y este sábado 5 de septiembre, ambos inclusive.

El pasado lunes el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y médico del 061 atendieron a media mañana a un senderista francés de 57 años que había sufrido un esguince de tobillo en las inmediaciones de Llanos de Millares, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Fanlo.

Por la tarde, el segundo aviso informaba de otro senderista galo de la misma edad que había quedado enriscado cerca del Pico Tena Cantal, en Sallent de Gállego. Allí pasó la noche y ya de día, fue localizado por agentes del GREIM de Panticosa y de la Unidad Aérea de Huesca, que lo evacuaron hasta su vehículo particular.

Al día siguiente, el GREIM de Boltaña y un médico del 061 atendieron a un motorista de 63 años y vecino de Barcelona que presentaba un dolor lumbar tras caerse de la moto en la que circulaba por la pista forestal Liena, en Bielsa. Hasta esa localidad fue trasladado, donde ya pudo continuar por sus propios medios.

El miércoles se acumularon hasta cuatro rescates: el de dos montañeros de 67 y 69 años, vecinos de Zaragoza, que se habían quedado enriscados en las inmediaciones del Pico Labata, en Ansó; el de dos escaladoras de 23 y 30 años que habían sufrido un contratiempo con las cuerdas en las inmediaciones del Pico Anayet, en Sallent de Gállego; una senderista de 65 años vecina de Madrid lastimada en un tobillo fruto de un tropiezo en el Puente de la Zoche, en Panticosa.

Además, el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea auxiliaron a dos jóvenes, un hombre y una mujer de 22 y 20 años, respectivamente, vecinos de la provincia de Alicante, que se vieron obligados a pedir ayuda tras constatar que no eran capaces de proseguir su excursión en las inmediaciones del Ibón de Gorgutes, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque. En este caso la Guardia Civil apunta que ese error de cálculo se debe a una mala planificación de la actividad, la sobreestimación de sus posibilidades y la falta de material adecuado.

Otros tres rescates se completaron el pasado jueves 3 de septiembre, el de una mujer de 64 años aquejada de un golpe de calor, y su acompañante, un hombre de 70 años (ambos vecinos de Barcelona). Ambos se encontraban en las pasarelas de Alquézar. La mujer fue traslada al Hospital San Jorge de Huesca.

También se asistió a una joven de 17 años, vecina de la Comunidad Foral de Navarra, lesionada de un menisco de una de sus rodillas al sufrir un tropiezo en el Camino normal del Pico Castillo de Acher, en Hecho. El GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 evacuaron a la mujer hasta la helisuperficie de Jaca, luego fue transferida en ambulancia hasta el Hospital de Jaca.

La jornada concluyó con la localización de dos senderistas menores de edad y de nacionalidad colombiana que se habían extraviado en el camino Saletas, en Benasque.

SEIS RESCATES ESTE PASADO SÁBADO El sábado 5 ha resultado la jornada más intensa, con hasta seis rescates. En primer lugar, el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 asistieron a un hombre de 36 años y vecino de la comarca del Cinca Medio que presentaba un esguince de rodilla fruto de una caída en las inmediaciones del Ibón de Iserias, en Canfranc.

El GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 rescataron a dos senderistas de 26 y 50 años, vecinas ambas de la Comarca del Sobrarbe, después de que una de ellas resultase lesionada en un tobillo al caerle varias piedras. Ambas fueron evacuadas en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, desde donde una ambulancia trasladó a la herida al hospital de Jaca.

Un hombre de 54 años y vecino de Zaragoza acabó en el hospital de Jaca tras ser rescatado por la Guardia Civil en las inmediaciones del Collado de Pondiellos, en Panticosa. En su caso, una caída le causó lesiones en un hombro, una pierna y la cara.

Además, una senderista de 28 años vecina de la Comunidad Foral de Navarra fue auxiliada por el GREIM de Jaca y la Unidad Aérea de Huesca tras quedar enriscada en las inmediaciones del Pico Aspe, en Aísa. Misma causa y mismo escenario para dos jóvenes de 22 y 23 años, vecinos de la Comunidad de Madrid, que fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la localidad de Riguelo.

Por último, tras recibir un aviso a las 20.00 horas, dos senderistas, un hombre y una mujer de 64 y 65 años y nacionalidad holandesa, fueron evacuados por el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 después de que uno de ellos sufriese una lesión de rodilla al caerse en el sendero GR11 Valle Pineta, en Bielsa. Ambos fueron trasladados al Refugio de Pineta.