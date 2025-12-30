1039358.1.260.149.20251230121854 La Guardia Civil auxilia a dos senderistas desorientadas en el Parque Natural del Moncayo. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este lunes, en perfecto estado, a dos mujeres a las que ha auxiliado después de que se desorientaran mientras realizaban senderismo en el Parque Natural del Moncayo, en la provincia de Zaragoza.

Ambas mujeres, de 35 y 35 años y procedentes de la Comunidad Foral de Navarra, contaban con la ropa y material necesario para realizar la actividad, pero al iniciar el regreso comprobaron que, debido a la intensa niebla, se habían salido del recorrido y no podían continuar con seguridad, ha informado la Benemérita. Los agentes las acompañaron hasta el lugar donde se encontraba estacionado su vehículo sin que precisaran asistencia médica.

El aviso se recibió a través del 112 poco antes de las 15.30 horas. De inmediato, desde la Central de Emergencias de Guardia Civil (062) se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Tarazona, quien estuvo en contacto vía telefónica con las senderistas indicándoles lo que debían hacer para retomar la ruta y tranquilizarlas.

Al mismo tiempo, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) se desplazaron a la zona y, haciendo uso del dron, con las indicaciones y coordenadas donde podrían encontrarse las senderistas, iniciaron el ascenso a pie efectuando continuas señales acústicas, logrando localizarlas poco después. El auxilio de las senderistas finalizó poco antes de las 17.30 horas.

El aviso que realizaron tras desorientarse, así como seguir las instrucciones que se les iban indicando por parte de los agentes, permitió que fuesen localizadas en un corto periodo de tiempo sin ningún tipo de lesión.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil aconseja que, cuando se vaya a realizar una actividad en montaña, se planifique previamente la ruta que se va a llevar a cabo, conociendo las dificultades que puede tener, se vaya siempre acompañado para poder solicitar ayuda en caso de accidente --mínimo 3 personas--, no sobreestimar las posibilidades, llevar ropa de abrigo, agua y algo de alimento, linterna u otro dispositivo de iluminación y batería portátil para el móvil.

En caso de cualquier incidencia, se debe comunicar lo antes posible a la Guardia Civil a través del teléfono '062'.