La Guardia Civil auxilia a una mujer en su domicilio de Utebo (Zaragoza) en el momento del parto

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a una joven, de 26 años, que se encontraba de parto en el interior de su domicilio de la localidad zaragozana de Utebo.

Sobre las 11.15 horas del viernes 26 de diciembre, agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Utebo, que se hallaban prestando servicio por el casco urbano de población, fueron requeridos por tres personas que, en gran estado de nerviosismo, solicitaban su ayuda, ya que un miembro de su familia se encontraba desvanecida dentro de la vivienda, sin asistencia médica y en avanzado estado de gestación.

De inmediato los agentes accedieron al inmueble y observaron a una mujer, de 26 años, tendida en el suelo del cuarto de baño, con fuertes temblores generalizados, palidez, evidente estado de aletargamiento y en pleno proceso de parto.

Por tal motivo la Guardia Civil solicitó por transmisiones la presencia urgente de servicios médicos, al mismo tiempo que tranquilizaban y asistían a la joven que, poco después y en ese mismo lugar, dio a luz a una niña.

Madre e hija fueron atendidas por los agentes hasta la llegada de la asistencia médica, siendo trasladadas a centro hospitalario de Zaragoza para una atención más exhaustiva tras el parto.