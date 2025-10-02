La Guardia Civil celebra la "mejoría comparativa" en los niveles de delincuencia en Aragón en el día de su Patrona

Acto del día de la Patrona de la Guardia Civil, en la plaza del Pilar de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reivindicado este jueves en Zaragoza, en el acto de celebración del día de su Patrona, la Virgen del Pilar, que la Comunidad aragonesa se encuentra "entre las más seguras de todo el territorio nacional" y que, en el primer semestre de 2025, se ha producido una "mejoría comparativa" con respecto al año anterior en la incidencia proporcional de la delincuencia en el ámbito territorial a cargo de la Benemérita.

Así lo ha expresado el general jefe de la Octava Zona de la Guardia Civil en Aragón, Antonio Jesús Orantos, en su primer acto público en el cargo tras su reciente nombramiento, aludiendo al reciente balance de criminalidad correspondiente al primer semestre del año, que recoge un aumento del 2,9% en las infracciones penales, pero que mantiene a la Comunidad entre "las más seguras".

El acto, celebrado en la plaza del Pilar de Zaragoza, que ha incluido una parada militar y un desfile en el que han participado efectivos de diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil, ha estado presidido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y el propio Orantos.

Esta mejoría, además, viene acompañada de un aumento en el nivel de esclarecimiento de los hechos delictivos, así como de la cifra de personas detenidas e investigadas, ha apuntado.

Un balance, ha continuado, que llega de la mano de una mejora de las infraestructuras que viene permitiendo un aumento de los indicadores de calidad y de eficiencia en la prestación del servicio.

El general jefe ha querido hacer partícipe a la sociedad del papel del Instituto Armado como "referentes en la lucha contra el terrorismo, contra toda forma de criminalidad, en el ejercicio del control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, combatiendo sin descanso la lacra que constituye el tráfico de seres humanos, siendo referentes por nuestra posición frente a la intolerancia y contra toda forma de violencia contra la mujer, conscientes de la importancia del afrontamiento del reto demográfico y situados en la vanguardia de la transformación digital, con un paso de gigante dado con la puesta en marcha de la denuncia telemática en fechas recientes".

A ello ha sumado la "constante labor" de todos los agentes en la protección medioambiental, en la vigilancia de fronteras y aeropuertos, en la misión de resguardo fiscal del Estado o en el mantenimiento del orden y de la seguridad vial.

Además, Orantos ha destacado el trabajo en común con diferentes actores del ámbito de la seguridad, como el Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales, el sector de la seguridad privada, la protección civil o el "incontestable apoyo" de las Fuerzas Armadas, todo ello bajo la dirección de la Delegación del Gobierno y en colaboración con las diferentes consejerías del Ejecutivo autonómico.

AGRADECIMIENTO Y COLABORACIÓN

En su discurso, Azcón ha expresado su agradecimiento, en nombre de la sociedad aragonesa, al Instituto Armado por su "lealtad a la Constitución, al Estado de derecho, en la defensa de nuestra pluralidad y en el respeto a los Derechos Humanos y a nuestra democracia".

"La Guardia Civil es una institución moderna que ha sabido evolucionar de la mano de la sociedad, adaptarse a los nuevos retos y escenarios que van desde el ámbito digital a las intervenciones con motivo de fenómenos meteorológicos externos, por desgracia, cada vez más frecuentes", ha señalado.

Asimismo, el presidente autonómico ha resaltado la "excepcional colaboración" entre el Ejecutivo aragonés con los grupos de rescate en montaña de la Guardia Civil, "un modelo pionero en España que está siendo replicado por diferentes Comunidades Autónomas". "Un ejemplo de trabajo en equipo en equipo que vamos a reforzar de forma conjunta con programas de concienciación", ha añadido.

Ha agregado que "la mera presencia de la Benemérita reconforta al ciudadano, transmite seguridad" y que lo hace de manera muy especial en un territorio "tan extenso y eminentemente rural" como el aragonés.

ETA Y LEY DE AMNISTÍA

A continuación, Azcón ha reivindicado que "la Guardia Civil siempre ha servido al pueblo español, independientemente de la dificultad de la tarea o del precio a pagar", que a veces ha sido "muy alto", "tan alto como la vida misma", ha dicho, en referencia a los agentes asesinados por la banda terrorista ETA durante décadas.

"En Aragón lo sabemos de manera especial", ha subrayado, recordando a los dos agentes "vilmente asesinados" en Sallent de Gállego (Huesca) hace 25 años o a las 11 víctimas mortales del atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la avenida Cataluña de Zaragoza en 1987, entre ellas cinco niñas y un joven de 17 años que tenían "toda la vida por delante". A ellos ha sumado el resto de víctimas "que perdieron la vida a manos de aquellos que anteponían las armas a la palabra y que preferían una sociedad enferma de odio y de miedo antes que vivir en una democracia sana".

Azcón ha reconocido que "hoy ya no vivimos bajo la sombra del miedo" porque la sociedad española "doblegó a las armas e impuso la razón, la libertad y la democracia".

No obstante, ha considerado que, aunque los terroristas "perdieron", sus herederos, "aquellos que perpetúan su legado político o ideológico, siguen demasiado presentes en nuestra sociedad" ya que, "por desgracia, en estos momentos el cálculo político está sirviendo para blanquear a los herederos del terror y favorecer su participación en las instituciones".

"Es un insulto a las víctimas, a los agentes caídos en servicio que defendieron Aragón y España. Es una ignominia, un ataque a nuestra democracia, el mayor de los desprecios a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados", ha sentenciado el presidente autonómico, quien ha insistido en que "en una sociedad sana, no caben aquellos que no condenan la violencia" y "mucho menos quienes la validan y comparten los objetivos políticos de sus predecesores".

De la misma manera, Azcón ha defendido que "el perdón al delincuente", en especial al que "rompe el orden constitucional y violenta la sociedad", no debería contemplarse como una opción "y mucho menos como una moneda de cambio", por lo que el trabajo de los agentes de la Guardia Civil, del resto de las Fuerzas Armadas y la labor de los jueces no deben ser atacados "a través de acciones denigrantes como la ley de amnistía o indultos a la carta".

Asimismo, ha sostenido que "los agentes de la Benemérita no merecen ser expulsados de las carreteras navarras y mucho menos por una transacción política".

RESTO DEL ACTO

La celebración de la Patrona del Instituto Armado ha incluido también la entrega de condecoraciones y reconocimientos a diferentes miembros del Cuerpo, veteranos y colaboradores y ha concluido con el tradicional homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio.

El acto ha contado también con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; la Justicia, Concepción Gimeno; los consejeros autonómicos de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, Agricultura, Javier Rincón, y Empleo, Claudia Pérez Forniés; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido; la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada; la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero; y el arzobispo, Carlos Escribano, entre otras autoridades.