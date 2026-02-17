La Guardia Civil desaloja de forma preventiva la urbanización Los Huertos de Alfajarín por la crecida

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está desalojando preventivamente a los vecinos de la urbanización Los Huertos de Alfajarín (Zaragoza) por la crecida ordinaria del río Ebro, ha informado este martes el Gobierno de Aragón.

La crecida ordinaria que está registrando el río Ebro ha debilitado la mota de protección de esta urbanización ubicada en las proximidades del cauce. En total se calcula que unas 80 personas tendrán que pasar las próximas horas fuera de su residencia habitual, han indicado las mismas fuentes.