Guardia Civil incorpora a 466 agentes durante 2026 para prestar servicio en unidades dependientes de la Zona de Aragón

El general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Orantos, atiende a los medios de comunicación. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 271 agentes que prestarán servicio en diferentes puestos de trabajo distribuidos por las tres provincias aragonesas se han incorporado este mes de julio. A ellos se sumarán otros que lo harán en septiembre y octubre y quienes realizarán su periodo de prácticas, hasta sumar 466 nuevos efectivos.

Estos 271 agentes se incorporan a su primer destino como profesional en la Guardia Civil, pertenecientes a la escala de Cabos y Guardias, una vez superado el periodo de prácticas que iniciaron tras su salida de los centros docentes de esta Institución, ubicados en Baeza y Valdemoro.

Asimismo, se incorporan los 30 recientemente presentados, Guardias Alumnos en Prácticas y otros 41 efectivos de empleo Suboficial y Oficial, 22 Cabos 1o y Cabos, y 102 Guardias Civiles que iniciarán sus servicios en Aragón durante el presente año.

De esta forma, la Guardia Civil en Aragón completará su cobertura al cien por cien la plantilla en la Cuenca Minera en Teruel, lo que supondrá un refuerzo en la labor preventiva de esta comunidad Autónoma. Otro dato relevantes es que 24 por ciento de los agentes que se incorpora es personal femenino.

UNA CIFRA "INÉDITA"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado de "inédita" la cifra de 466 agentes que se incorporarán durante esta año a las unidades dependientes de la Zona de Aragón, subrayando el "esfuerzo que está realizando el Ministerio del Interior en mejorar esas plantillas", cuyo déficit de cobertura ha atribuido a los "recortes" impulsados en 2012 por el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy: "Metió la tijera en todos los servicios públicos en nuestro país".

Gracias a estas nuevas incorporaciones, ha continuado Beltrán, se van a completar coberturas en aquellas comarcas donde existía una demanda, como es el caso del Pirineo, la zona del Bajo Aragón-Caspe, las Cuencas Mineras o Valdejalón.

En este sentido, el general jefe de la 8ª Zona en Aragón, Antonio Orantos, ha comentado que "el núcleo fundamental de este refuerzo es en Seguridad Ciudadana" y que durante los dos próximos años "hay que trabajar" en generar condiciones para retener el talento en la comunidad autónoma. También ha aludido al fortalecimiento de puestos en los cuadros de mando, sobre todo en los jefes de compañía.

Por otro lado, se ha referido a las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC), una de la Comandancia de Zaragoza y otra en Teruel, puesto que Huesca ya la tenía. Ha aclarado que estos espacios son lugares en los que se puede gestionar "todo", cualquier cuestión administrativa de interés o del ámbito competencial del Cuerpo. Del mismo modo, actúa como puesto de mando móvil.

Recientemente, en los incendios, estos puestos de mando móvil han servido para dar cobertura en el ámbito de Seguridad Ciudadana y tener disposición de cualquier administración que pueda requerir auxilio para cierre de poblaciones, de carreteras por humo o por fuego. "Es un elemento polivalente que nos permite llegar a todas las partes del territorio de Aragón", ha resumido Orantos.

De esta manera, el mapa de distribución de recursos de la Guardia Civil en Aragón se completa con el despliegue de efectivos, además de las OMAC, resultando así el ámbito de Seguridad Ciudadana "el más nutrido y el más potente", recalcando que más de un 76% de las unidades territoriales tienen una cobertura superior al 90% y un 71% tiene el cien por cien.