La Guardia Civil de Teruel denuncia la organización de una ruta de motociclismo sin autorización

TERUEL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel ha denunciado la organización de una ruta de motociclismo por caminos y pistas forestales de las sierras de Javalambre y Albarracín sin la correspondiente autorización administrativa. Es el resultado de la Operación Bultesa, que ha llevado a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Teruel para el control de acceso de vehículos a motor al medio natural.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, cuando agentes de la patrulla del SEPRONA de Teruel tuvieron conocimiento de la organización de una ruta tipo 'trail', localizando un numeroso grupo de motocicletas estacionadas en el aparcamiento exterior de un establecimiento hotelero.

Los agentes localizaron al organizador de la actividad, quien manifestó que se trataba de un recorrido organizado en motocicleta por caminos y pistas forestales, utilizando equipos de navegación (road-book), con un itinerario que discurría por las sierras de Javalambre y Albarracín.

El recorrido tenía establecido tanto su inicio como su final en el mencionado establecimiento hotelero, estando prevista la participación de aproximadamente 60 motoristas.

Una vez identificado al responsable de la actividad, los agentes le solicitaron la preceptiva autorización o comunicación administrativa necesaria para la realización de este tipo de recorrido, no presentando esta persona documentación que acreditase disponer de la misma.

Ante estos hechos, los agentes de la Guardia Civil confeccionaron un informe-denuncia dirigido al Gobierno de Aragón, por la presunta comisión de una infracción a la normativa de montes, relacionada con la realización de pruebas, competiciones deportivas y recorridos organizados con vehículos a motor sin la correspondiente autorización administrativa.

La Benemérita recuerda que la realización de actividades organizadas con vehículos a motor en caminos o pistas forestales está sujeto al cumplimiento de la normativa medioambiental y a la obtención, cuando proceda, de las correspondientes autorizaciones administrativas.