Guía: "Votar por el PSOE es votar por Aragón y nuestros servicios públicos, la moderación, el diálogo y el respeto"

Rafael Guía junto al resto de candidatos y representantes del PSOE por la provincia de Teruel en un acto en Cella. - PSOE TERUEL

TERUEL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel, Rafael Guía, ha pedido en el acto final de campaña celebrado este viernes en Cella (Teruel) "una movilización en defensa de nuestros derechos". Ha recordado que en estas elecciones "no son para para sacar a Sánchez, sino por Aragón y por nuestros servicios públicos".

"Jorge Azcón ha dedicado toda la campaña a hablar de Pedro Sánchez, ha acusado al popular, y a enfrentarnos con Cataluña para tapar los problemas que su gestión ha generado en Aragón". Así, le ha reprochado que "nunca antes nuestra educación, sobre todo la rural, había estado tan amenazada, nunca antes habíamos tenido tantos problemas en sanidad, nunca antes se habían parado tantos proyectos".

Por ello ha asegurado que la cita con las urnas del próximo 8F "es nuestra oportunidad para dar carpetazo a dos y medio años de mala gestión y despreocupación de los problemas reales de los aragoneses por parte del PP y de Azcón", ha dicho.

Guía ha reivindicado también "la moderación, el diálogo y el respeto" por el que apuesta el PSOE "en una tierra que siempre ha sido de pactos" frente a "la falta absoluta de entendimiento, el menosprecio continuo, la utilización de bulos y la mala educación" que personifica Jorge Azcón.

"Lamentablemente el PP se ha echado al monte con Azcón en modo Ayuso y cada día se parece más a Vox, que ha venido a la política a destruir y no a construir. Y lo hacen desde una posición de poder en la que lo que menos les importa es el sistema democrático y los derechos que nos igualan", ha afirmado el candidato socialista.

Pero, además, los socialistas han querido advertir de que las promesas de Azcón esta campaña electoral son "papel mojado" porque "pocas veces cumplen lo que prometen".

De esta forma, han destacado que llevan toda la campaña denunciando paralizaciones de proyectos ya iniciados en la legislatura anterior e incumplimientos de un Gobierno que se ha caracterizado "por una política de marketing y anuncios que luego no se traducen en realidades y que, además, casi siempre avanza como reacción a propuestas del Partido Socialista".

Por último, Rafael Guía ha querido recordar que la concejal del Partido Popular que insultó a Pedro Sánchez en un mitin "sigue en su puesto sin una reprimenda pública por parte de sus compañeros, ni en Valencia ni en la provincia de Teruel".

"Legitiman el insulto y el acoso como opción política. Es una actitud lamentable de quienes dicen ser un partido de Estado", ha dicho.

