Guillén dice, tras comerse Híjar un recibo del ICA, que el Gobierno de Aragón no está dispuesto a hablar con "payasos"

Publicado 29/10/2018 13:11:04 CET

Afirma que si no se llega a un acuerdo en noviembre para los Presupuestos de la Comunidad de 2019 "habrá que ir a una prórroga"

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha dicho, después de que el concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, publique un vídeo en el que se come el recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que una "burla" como esta "no es la mejor fórmula" para llegar a acuerdos porque "nos gusta hablar con gente seria, no con payasos".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar la publicación 'Restaurar nuestro pasado. Avanzar en el futuro', ha opinado que Híjar, con un "acto tan esperpéntico", "lamentable" y "poco ejemplificador" por parte de quien tiene una responsabilidad pública se está "equivocando doblemente, en las formas y en fondo", "si lo que pretende es demostrar a la ciudadanía que tiene que haber una insumisión fiscal".

Guillén ha comentado que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están "pendientes" de que tenga lugar una comisión bilateral entre ambas Administraciones donde el Ejecutivo autonómico quería que se tratarse sobre el ICA, "algo a lo que el consistorio se había negado".

Sin embargo, "este gesto rompe cualquier tipo de negociación en este ámbito, que interesa a los zaragozanos y al resto de ciudadanos de Aragón", un impuesto "que tiene unos antecedentes en el ámbito europeo, que obliga a España y a las Comunidades autónomas y que dio lugar a su implantación en 2014", con el Gobierno anterior, y que el actual "no tiene nada más que cumplir", ha esgrimido.

En este sentido, el consejero de Presidencia ha incidido en que "las leyes están para cumplirlas" y los primeros que han de hacerlo son los representantes públicos" por lo que el gesto de Híjar, de Zaragoza en Común, "me parece un ejemplo nefasto, que además favorece muy poco las relaciones que tienen que mantener Ayuntamiento y Gobierno de Aragón".

Vicente Guillén ha recordado que estaba previsto que la comisión bilateral se celebrara el 17 de octubre, pero el consistorio "se negó, la quiso posponer y a partir de ahora no hay fecha" y "este tipo de gestos y actuaciones que son casi obscenas no favorecen nada una relación que tendría que estar basada en la normalidad y cooperación".

PAGAR CON RECARGO

El consejero de Presidencia ha sostenido en que la ley del ICA obliga a todos los ayuntamientos, "desde el más pequeño y al más grande" y "quien se niegue a pagar tiene el problema añadido de que deberá hacerlo después con el consiguiente recargo".

Ha añadido que cuando "se envía a la ciudadanía el mensaje de que haga insumisión fiscal no solo se le engaña, sino que se le perjudica porque tiene que saber que cuando no se paga por la vía voluntaria, existe una vía de apremio que lleva a recargos en el recibo" de forma que "no se le están contando la verdad a los ciudadanos y los están despreciando con ese tipo de actitudes".

PRESUPUESTOS DE ARAGÓN

El consejero de Presidencia también se ha referido a la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2019, para cuya aprobación el Ejecutivo PSOE-CHA necesita el apoyo de Podemos, si bien este partido e Izquierda Unida no acudieron la semana pasada a la reunión convocada por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, para comenzar a pactarlos.

Guillén ha advertido de que "los tiempos corren" y "si no somos capaces de llegar a un acuerdo con la izquierda este mes de noviembre habrá que ir a una prórroga presupuestaria".