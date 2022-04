Guillén (PSOE) resalta que el Plan Hidrológico del Ebro "es realista" y mantiene "las líneas rojas" planteadas

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha destacado este lunes que el Plan Hidrológico del Ebro 2021-2027, que ha aprobado el viernes pasado el Consejo del Agua, es "realista" y mantiene "las líneas rojas" planteadas por la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, Vicente Guillén ha recordado que el PSOE ha votado a favor "consolidando la posición de la Comunidad Autónoma", además "de que huye de plasmar hipotéticas realizaciones que no tienen soporte presupuestario, ni funcional".

Guillén ha subrayado que el plan recoge la puesta en marcha de cuatro grandes obras hidráulicas, como el recrecimiento de Yesa, Mularroya, Almudévar y Santa Olea, así como 28.000 nuevas hectáreas de regadíos, lo que es "crucial".

A juicio del dirigente socialista, "es un plan creíble" porque las obras contempladas "tienen soporte presupuestario", mientras que en otras ocasiones "se hacía una carta a los reyes magos". Ahora se prevé un marco temporal de 2022 a 2027.

Guillén ha opinado que la Generalitat de Cataluña se ha abstenido en la votación "seguramente porque no han considerado que sus objetivos se hayan cumplido", al contrario que en el caso del Gobierno de Aragón, haciendo notar que las dos terceras partes de los regadíos aprobados se realizarán en la Comunidad aragonesa. "Votar no, como ha hecho alguna fuerza política, es decir no a Yesa, Almudévar, Santa Olea, Mularroya y 28.000 hectáreas de regadíos".

RESERVA HÍDRICA

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que el Plan Hidrológico del Ebro 2021-2027 mantiene la reserva hídrica de agua de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón y "no anula ni condiciona el Pacto del Agua de 1992", reformado en 2008. "No renunciamos a ninguna obra del Pacto del Agua, ahora en revisión en la Mesa del Agua, ni a ningún regadío", ha advertido.

Ha respondido al PP al negar que se "dinamite" el Pacto del Agua, que sigue "vivo y en revisión". Ha dicho que las 150.000 hectáreas de regadío que, según el PP, están "en el aire" son "el cuento de la lechera" porque no se pueden realizar en el periodo de vigencia del plan, añadiendo que en su última etapa de gobierno, el PP "no fue capaz de poner en funcionamiento ni una sola hectárea de nuevos regadíos".

A la vez, Guillén ha aseverado que el Plan Hidrológico del Ebro "no son las tablas de la ley" porque en ese caso "no se hubiera producido ninguna revisión", sino que se adecua a las condiciones que marca la Directiva Marco del Agua, "que exige una planificación temporal rigurosa presupuestariamente y realista en su ejecución".