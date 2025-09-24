"Guitarte (Aragón Teruel Existe) tilda de "cuento de la lechera" el discruso de Azcón porque no concreta inversiones

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha calificado de "cuento de la lechera" el discurso del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el Debate del estado de la comunidad autónoma al argumentar que "ha vuelto a anunciar grandes inversiones otra vez que, sin embargo, no se concretan".

Guitarte ha comentado que "no se dice con claridad cuántas de esas inversiones realmente se han materializado" de los 58.000 millones de euros de inversiones anunciados en los dos últimos años. Tras exigir conocer cuántos millones de euros "se han invertido de verdad", ha estimado que probablemente sean "menos de cien millones".

Por otro lado, ha observado que cuando Azcón se refiere a Aragón, "en realidad dice Zaragoza" y ha puesto de ejemplo el nuevo hospital para Zaragoza, nuevos centros de salud, mientras que en Teruel "no se ha mencionado la radioterapia, ni las habitaciones individuales del futuro hospital; ni tampoco los equipamientos en los consultorios médicos en los pueblos", ha enumerado.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe a Azcón le ha reprochado a Azcón que cuando desgrana la actuación del Gobierno de Aragón en Teruel, "solo habla de fondos y ayudas, no de inversiones", ha diferenciado.

A su parecer, están bien las ayudas para corregir desigualdades, pero "no ha citado ni una sola gran inversión" y le ha afeado al presidente del Gobierno de Aragón. "No queremos acabar siendo un territorio subvencionado, los hermanos pobres de la comunidad. Queremos tener nuestro derecho al desarrollo como el resto del territorio".

En este sentido ha subrayado que "el mismo agravio del que habla Azcón con Cataluña y País Vasco se puede reproducir entre Teruel y el resto del territorio" citando el "cupo financiero, cupo energético, cupo social. A ver si miramos en nuestra propia casa", le ha instado.

PRESUPUESTOS

Guitarte ha llamado también la atención sobre la "total falta de referencia" a las energías limpias en el discurso del presidente cuando "la reordenación de las renovables fue un elemento sustancial durante la campaña electoral, y que ahora simplemente ha desaparecido del discurso".

También ha echado de menos que se hablara de asuntos "fundamentales de despoblación" en referencia a los cambios estructurales que se requieren o de los recursos que hacen falta.

"Da la impresión de que tanto las renovables como la despoblación van a desaparecer del discurso del presidente. Porque lo que estamos viendo es que asume, de forma acrítica, los planteamientos de los grandes lobbies empresariales. Y, ese, parece ser el modelo de Aragón que nos quiere trasladar", ha lamentado.

Guitarte ha insistido en criticar el "cuento de la lechera" enunciado por Azcón, y que "se ve claramente" en el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Gobierno de España contra la Ley de Energía de Aragón. Una ley que, para Aragón Teruel Existe, "es un atropello" a las propias competencias del Parlamento autonómico.

Ha reclamado que se atiendan las necesidades cotidianas de los aragoneses, no solo los grandes macroproyectos. "No hay acciones suficientes en el día a día, que es donde los aragoneses deben percibir ese supuesto 'gran momento de bonanza' que se nos quiere vender. No se puede vivir de previsiones a diez años vista, sino que hay que trabajar desde ya, en la vida cotidiana de los aragoneses, para que vean mejoras reales en los servicios sociales, las infraestructuras y las telecomunicaciones", entre otros que ha citado.

Guitarte se ha referido también a la aprobación de los presupuestos, sobre lo que ha dicho: "Repetimos lo mismo: no somos el partido 'por si acaso', si Azcón quiere negociar, que cumpla primero con los acuerdos anteriores que siguen pendientes. Además, tendríamos que trabajar juntos los presupuestos. Los que nos gustarían seguro que no son los mismos que le gustarían a Vox. Por lo tanto, el señor Azcón tendrá que contar desde la base con nosotros".