Guitarte (Aragón-Teruel Existe) subraya que el pacto PP-Vox "es un pacto cocinado desde Madrid

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la agrupación parlamentaria Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado, tras el discurso del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "hemos visto una falta de tono, una apatía, y en el fondo todo esto viene porque todos sabemos que este es un pacto cocinado desde Madrid. Esta legislatura que vamos a empezar, y la pasada, se ha gestionado todo desde Madrid".

Guitarte ha dicho que "el anterior acuerdo se gestionó desde Madrid, la ruptura del anterior acuerdo se gestionó desde Madrid, este acuerdo se ordena desde Madrid. Es decir, aquí Aragón no pinta prácticamente nada. Y este acuerdo, de hecho, durará lo que decida que dure Madrid".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe "es tan evidente esta contradicción entre los intereses de Aragón y los intereses de Abascal o los intereses de Feijóo, que basta con hablar, por ejemplo, de inmigración. Aragón es un territorio que necesita población, que necesita inmigración. Aragón solo se mantiene, solo se entiende, su crecimiento económico solo es posible con inmigración. Sin embargo, aquí nos estamos aliando con alguien que lo que intenta es demonizarla".

"Por eso, por mucho que haya hablado Azcón de unos acuerdos presupuestarios para cuatro años, aquí no hay ningún acuerdo presupuestario para cuatro años, porque no se sabe si durará ni siquiera uno. Es el margen de las próximas elecciones generales".

Guitarte ha echado en falta que Azcón no haya hecho referencia a ningún modelo de comunidad autónoma. "No se ha hablado para nada de la apuesta definitiva y potente que nosotros realizamos por el desarrollo en equilibrio territorial, con oportunidades para todas las comarcas. Se ha hablado del modelo que nos vengan a construir las grandes empresas, a las que les vamos a seguir poniendo alfombra roja".

"Tampoco ha habido ninguna alusión a un tema crucial en la comunidad aragonesa, que es la corrupción. Aragón es un territorio en el que se están dando casos importantísimos de corrupción, como es el caso Forestalia. Tampoco, a poner en marcha la Agencia Aragonesa Anticorrupción, que tienen estas Cortes aprobada, que la tienen constituida y que son incapaces de ponerla en marcha".

En cuanto a vivienda, "ha habido oportunidad de ir mucho más allá de los meros anuncios y de la mera publicidad. Esa apuesta de vivienda para todo el territorio de la que ha hablado Azcón no es cierta. No hay ninguna medida realmente potente para que haya el mismo número de viviendas en el resto de Aragón que las que se están promoviendo, por ejemplo, en Zaragoza".

Acerca de "la eterna y reiterada alusión a las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel, pero mención absoluta y únicamente enfocada a la reclamación hacia el Estado. La comunidad autónoma también puede contribuir a otorgar ayudas al funcionamiento".

Guitarte ha continuado diciendo que hay un plan extraordinario de carreteras en funcionamiento, pero es que "quedan dos tercios de las carreteras de Aragón en las que no se está haciendo nada. Es un plan de carreteras para todo Aragón concebido simplemente como anillos circundantes de la ciudad de Zaragoza".

En otro orden de cosas ha mostrado su preocupación por los servicios públicos. "Qué va a pasar con los servicios ociales en una consejería en manos de Vox. Porque da la impresión de que una cosa es lo que se quiere decir y otra cosa es lo que luego haga Vox cuando esté en sus manos la consejería".