Guitarte exige al Gobierno de Aragón que "plante cara" para agilizar las obras en el tren Zaragoza-Teruel-Valencia

El candidato de Teruel Existe a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, junto a otros miembros de la formación, en la estación de tren de Teruel. - TERUEL EXISTE

El cabeza de lista y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha exigido este viernes al Ejecutivo autonómico que "plante cara" para agilizar las obras en la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la estación de tren de Teruel, Guitarte ha criticado el prolongado cierre de la línea y la "falta de diligencia" de las administraciones.

El candidato ha puesto de relieve que, mientras "PP, PSOE y Vox se dedican a pelearse por temas de ámbito nacional", Teruel Existe es "el único" que está presente para denunciar que la línea lleva "un año cerrada", y ha subrayado que "lo peor es que previsiblemente esta situación se alargue todo este año 2026".

Ha calificado este retraso de "inadmisible", y ha criticado los continuos incumplimientos de plazos, señalando que "no se puede jugar así con los ciudadanos".

"FALTA DE INTERÉS" CON TERUEL

Tomás Guitarte ha achacado la situación a una "falta de interés por agilizar estas obras" por parte del Gobierno de España, paro ha extendido sus críticas al Ejecutivo de Jorge Azcón, que "jamás ha demostrado que las infraestructuras de Teruel sean prioritarias para él".

En este sentido, el líder de Teruel Existe ha reclamado una reacción inmediata del Gobierno autonómico ante estos retrasos: "Eso no lo consentiría nadie y no lo puede consentir el Gobierno de Aragón, tiene que plantar cara y plantear que esto no puede seguir así, hay que acelerar las obras todo lo que se pueda, pero de verdad, con voluntad cierta de hacerlo", ha dicho.

Guitarte ha insistido en que es necesario agilizar los plazos, y ha denunciado que "se nos prometió finalizar en noviembre del 25, luego fue abril del 26 y ahora el estado de las propias obras indican que esto no se finalizarán hasta que no termine el año", ha afirmado.

Este nuevo retraso supondría que la línea, crucial para la provincia, permanezca clausurada durante dos años completos. "En ningún otro sitio pasaría que una línea férrea de esta trascendencia estuviese cerrada dos años como probablemente va a suceder con esta", ha remarcado.

"Dos años para hacer obras que en su momento estuvieron planificadas en nueve meses", ha enfatizado, destacando la gravedad de que una infraestructura de esta trascendencia, la única que atraviesa la provincia, esté cerrada por un periodo tan extenso.

El cabeza de lista ha subrayado que, si bien las obras son de competencia estatal, el Gobierno aragonés nunca ha llevado las infraestructuras de Teruel como un asunto prioritario en sus reivindicaciones ante el Gobierno central, quedando "siempre en segundo término y a veces ni están".

"Les exigimos contundencia en la reivindicación, no se puede jugar con los ciudadanos teniéndolos años sin línea férrea abierta", ha concluido.

