Guitarte (A-TE) anuncia un "no rotundo al Gobierno con más peso de la ultraderecha"

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El pacto de gobierno, que incluye la polémica ‘prioridad nacional’ de VOX, define el arranque de la nueva l - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha anunciado este miércoles, en el Pleno de investidura de Jorge Azcón como presidente del Ejecutivo regional que celebran las Cortes, "un no rotundo al Gobierno autonómico con mayor peso de la ultraderecha en la historia de la democracia española".

En su intervención, Guitarte ha dicho que el Gobierno de Azcón estará "mandatado desde Madrid, que denosta el autogobierno aragonés y únicamente entiende Aragón como moneda de cambio, como una pieza más en el tablero de juego que se ha convertido la política estatal", lo que "empezó con la convocatoria de elecciones bajo las premisas de Feijóo, con los calendarios que le venían bien a esos intereses de Génova".

El proceso de negociación del pacto PP-Vox ha sido "opaco" porque "así interesaba a las estrategias electorales del PP y Vox desde Madrid", ha asegurado.

"Estamos probablemente ante nuestro Gobierno autonómico más dependiente de Madrid desde la recuperación de la democracia", ha considerado Guitarte, añadiendo que ha comenzado la precampaña electoral de las generales "sin importarles el buen gobierno que necesitan los aragoneses".

Con el acuerdo con Vox, el PP "se ata de pies y manos a políticas en las que no cree", en alusión al principio de prioridad nacional, "ese eufemismo que ahora nadie sabe explicar con claridad, pero que ahí está".

A juicio de Guitarte, en el pacto tienen más peso "las ausencias que las propuestas" y estas son "guiones de propaganda para la confrontación", además de que "no se menciona una de las cuestiones de mayor actualidad en estos meses, el caso Forestalia y las investigaciones de la UCOMA de la Guardia Civil".

Ha preguntado si Vox se atreverá a paralizar desde el INAGA todos los proyectos de Forestalia, preguntándose si todo quedará "en agua de borrajas". "Se hinchan a hablar de anticorrupción y son incapaces de hacer nada, ni una sola palabra de poner en marcha la ya creada agencia aragonesa anticorrupción, dependiendo de estas mismas Cortes", ha apostillado.

Tomás Guitarte ha criticado que "tampoco aparece el compromiso con la sanidad pública, por ejemplo; seguirán la infrafinanciación de la atención primaria, las privatizaciones encubiertas y vuelven a olvidar una necesidad como es la ampliación del hospital de Teruel con habitaciones individuales".

El portavoz de A-TE ha preguntado si "ha desaparecido" el trasvase del Ebro y ha criticado "el mantra de la desregulación", cuya finalidad será "el desmantelamiento del Estado del Bienestar y del Estado autonómico", añadiendo que "suena a chiringuito".

"Prometen una bajada de impuestos, prometen hacerlo para combatir la despoblación, pero se quedan en nada: Plantean una bajada del 0,25 en el tramo autonómico del IRPF que, al cabo de 4 años, si es que hay 4 años de legislatura, será un punto completo, una falta de ambición absoluta", ha manifestado.

DESPOBLACIÓN

Por otro lado, Tomás Guitarte ha afirmado que la despoblación es "un problema estructural de Aragón", rechazando "la apropiación del lenguaje" por parte de PP y Vox "para dejar todo tal y como está o para vaciar de contenido y significado esas reivindicaciones", criticando "los recursos retóricos vacíos".

Las medidas del acuerdo a este respecto son "inconcretas, generalistas y muy insuficientes, y solo ocupan el 2,5% de la acuerdo" porque "no quieren cambiar las cosas: La lucha contra la despoblación, el equilibrio territorial, la igualdad de derechos de los ciudadanos, vivan donde vivan, no está en sus prioridades". Ha tildado de "extractivista" la política de PP y Vox.

Además, Guitarte ha restado valor al punto que contempla reforzar el Fondo de Cohesión Territorial, "prácticamente cosmético", considerando que la financiación municipal "es la gran olvidada del debate público" y ha pedido más financiación para las comarcas.

Por otra parte, ha lamentado que no se mencionen infraestructuras de financiación estatal o autonómica, en especial las carreteras, "las peores" de España.

"La fiebre de los centros de datos tiene que frenarse, es un riesgo ambiental e inasumible para la infraestructura aragonesa. Un riesgo que no lo compensan sus supuestas falsas bondades en empleo. Urge una ordenación previa sobre los centros de datos y no repetir los errores del pasado".

Ha pedido a Azcón que "tome cartas en el asunto" de las ayudas al funcionamiento. "Para el equilibrio territorial, cero ambiciones, cero menciones a la necesidad de las infraestructuras en la provincia de Teruel. Ni de su obligación con las competencias autonómicas ni con las cuentas pendientes del Gobierno de España. Ni A-68, ni A-40, ni A25, ni el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. Nada en su discurso, nada sobre el compromiso con el desarrollo de la provincia de Teruel".

Guitarte cree que Azcón "seguirá usando el FITE como un fondo ordinario más para pagar actuaciones ordinarias, en vez de centrar su fuerza y capacidad en transformar la realidad de la provincia, que es para lo que se creó originalmente".

VIVIENDA

"Usted anuncia que se hacen vivienda en el territorio y es sencillamente mentira", le ha espetado, indicando que "el Gobierno de Aragón no está ofertando vivienda pública en alquiler en el territorio, está construyendo barrios enteros en las capitales, pero no apostando por el territorio".

En cuanto a la sanidad, ha expresado Guitarte, "todo parece indicar que va a seguir con las privatizaciones encubiertas; ni una mención tampoco a que va a pasar con los servicios sociales de nuestra comunidad, esos que va a gestionar el partido que no cree en los servicios sociales".

"Nos dejó preocupados ayer su intervención respecto al sector primario, parece que quiere usted agricultura sin agricultores, ganadería sin ganaderos, y es que tanto lo que dijo, como lo que aparece firmado en ese acuerdo con Vox indica que va a gobernar para los grandes fondos de inversión que están comprando nuestro campo para hacerse con él", ha comentado.

"Convocó elecciones para tener presupuestos, no los vamos a tener para este 2026 porque la negociación se ha dormido en los laureles y ya estamos en mayo, lo hizo también para un gobierno fuerte en minoría. Ha visto cómo se duplicaba su socio de gobierno. Desde luego, la jugada no ha salido bien. Estaremos vigilantes para que sus aventuras y las de su socio no le cuesten el futuro a Aragón", ha concluido Guitarte.