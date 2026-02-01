Guitarte (A-TE) denuncia el mal estado de las carreteras A-225 y A-226 y alerta del riesgo para la seguridad vial

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, y el también candidato Joaquín Moreno. - TERUEL EXISTE.

AGUAVIVA (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, se ha desplazado este domingo a Aguaviva para denunciar "el grave problema que padece esta localidad" junto a otras poblaciones por las que pasan las carreteras autonómicas A-225 y A-226 debido al "tráfico intenso y constante de vehículos pesados" provenientes de las explotaciones de extracción de arcillas "que están destrozando las calzadas y provocando graves riesgos en la seguridad vial de la zona".

Guitarte ha destacado que "cada día circulan 700 vehículos pesados" por la travesía de Aguaviva, lo que equivale a "un camión cada dos minutos", generando un problema de seguridad y calidad de vida.

Por ello, ha exigido la construcción de una variante en esta vía para evitar los riesgos que provocan el paso de camiones por la localidad. "Existen riesgos para los vecinos, hay un colegio en esa misma travesía, y se generan situaciones que no son de la dignidad de la calidad de vida que requiere la población", ha señalado en un acto en el que han estado presentes también alcaldes de los siete municipios más afectados por este problema: Mas de las Matas, Seno, Castellote, Molinos, Las Cuevas de Cañart y Las Parras de Castellote, además de Aguaviva.

El incremento de este tráfico se debe a la "extracción intensiva de arcilla" en la provincia de Teruel, principalmente en el Bajo Aragón histórico --comarcas de Bajo Aragón, Maestrazgo, y Andorra y Sierra de Arcos--, destinada a la industria cerámica de Castellón. En este sentido, ha criticado "la falta de planificación previa por parte de las administraciones al autorizar estas explotaciones mineras sin evaluar con certeza el tráfico que supondrían y sin aportar soluciones de antemano".

"Este es un problema que desborda lo puramente local porque pone en evidencia el olvido de cuando se utilizan determinadas explotaciones, el olvido de la afección que eso puede tener sobre la vida diaria de los ciudadanos", ha explicado Guitarte, defendiendo el espíritu de Teruel Existe de atender a los problemas cotidianos de las personas.

Y ha recordado que "las carreteras autonómicas de Aragón están valoradas como las peores de España" por lo que ha pedido "una acción importante mucho más allá del plan extraordinario de carreteras que se está haciendo" desde el Gobierno de Aragón, al que ha exigido que "actúe en todas las carreteras, no podemos seguir teniendo muchas carreteras autonómicas peor que la mayoría de caminos agrícolas de otras comunidades autónomas".

RECHAZO A MERCOSUR

Guitarte se ha referido también a la situación de la agricultura aragonesa y ha ratificado el rechazo desde Teruel Existe a los acuerdos de Mercosur.

"No puede ser que sea siempre el sector primario el que salga penalizado cualquier tipo de acuerdo internacional en el que participa España o la Unión Europea", ha denunciado, señalando que se sacrifica la agricultura para salvar otros sectores económicos, y ha subrayado su "clara oposición a esos principios que han inspirado la política española agrícola durante muchísimos años".

"Son siempre los mismos los que pagan los platos rotos" ha enfatizado, destacando además el papel fundamental para Aragón que tiene la agricultura "no sólo porque es el sector que produce los alimentos", sino por su función es proteger el medio y luchar contra la despoblación ya que, ha dicho, es "el sector que mantiene vivos los pueblos" y las personas "que mantienen la estructura territorial de Aragón". Por ello, ha dicho, cuanto más perjudicado resulte este sector, "más riesgo habrá de que el territorio acabe siendo insostenible".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a que en el sector primario "se realicen elecciones sindicales" porque "llevan 20 años sin hacer ese proceso selectivo" y es necesario para saber en la actualidad cual es "la representatividad de cada organización en el propio sector".