Guitarte (A-TE) propone crear en las Cortes de Aragón comisiones de estudio sobre incendios y centros de datos

El portavoz parlamentario de A-TE, Tomás Guitarte. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha propuesto este lunes a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, crear este curso político comisiones de estudio o investigación sobre los incendios forestales del verano que ahora termina y también en relación a los centros de datos que se están implantando en la comunidad autónoma.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha destacado, entre los temas del próximo periodo de sesiones, la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 y la ley de vivienda.

Ambos temas "son cuestiones que preocupan de manera importante al conjunto de la ciudadanía aragonesa y deberíamos ser capaces, también, de poder hacerlo --las Comisiones-- en paralelo a la tramitación de los presupuestos y de la ley de vivienda.

PARLAMENTO ABIERTO

Además, Guitarte ha insistido en que "el papel institucional de las Cortes no puede verse sobrepasado por la confrontación política que lleva, por decisión de los grupos mayoritarios, a la polarización del debate" porque "eso no es la misión de las Cortes", sino que "los ciudadanos quieren que aquí se trabaje, que aquí se proponga, que se legisle y no que esto acabe siendo un poco más un plató de una tertulia televisiva donde no se profundiza en ninguna problemática real".

Guitarte ha abogado por "caminar hacia un Parlamento abierto, que la participación ciudadana sea una de las características de las Cortes de Aragón".

IMPULSO Y CONTROL AL GOBIERNO

Por lo demás, A-TE trabajará para proponer soluciones, no solo criticar, e intentara "que este Parlamento trate los temas que, de verdad, preocupan a los aragoneses".

Tomás Guitarte ha mostrado su "preocupación por la deriva política" de esta legislatura, "que se traduce en la ruptura de consensos y de modos de funcionar con los que habíamos venido trabajando desde hace 40 años".

Ha aludido a las discusiones sobre los tiempos de intervención y la participación de los grupos minoritarios, también sobre sus medios para desempeñar su labor de impulso y control al Gobierno, entendiendo que "se había roto una tradición".

"Creemos que se está cometiendo un error de principio", ya que "la democracia no es la ley del más fuerte, sino que se caracteriza, precisamente, por dar tiempo y capacidad de participación a los grupos minoritarios".

Ha mencionado "la paradoja de las autopreguntas" de los grupos que conforman el Ejecutivo en las sesiones plenarias de control, lo que para Guitarte es "publicidad encubierta de la acción de Gobierno".