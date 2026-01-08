Guitarte (TE) rechaza el acuerdo PSOE-ERC de financiación para Cataluña porque "perjudica gravemente" a Teruel y Aragón

Archivo - El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

TERUEL 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha rechazado este jueves el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para la financiación de Cataluña porque "perjudica gravemente" a Teruel y a Aragón. Aragón Existe y Teruel Existe se oponen al principio de ordinalidad, en el que se basa el acuerdo.

Guitarte ha manifestado: "Rechazamos de plano que se aplique el principio de ordinalidad, que significa que se dé más financiación a los territorios más ricos".

"No estamos de acuerdo en estos pactos PSOE-ERC, ya que pensamos que un sistema de financiación autonómica justa debe contemplar las características de cada territorio".

Respecto a Aragón, "en este sistema no se tienen en cuenta cuestiones como la despoblación, la orografía o la dispersión, que condicionan los costes reales que tienen la prestación de los servicios", ha continuado Guitarte.

"Actualmente la financiación que se recibe no permite cubrir esos costes en condiciones de calidad equivalente al resto del Estado por lo que es evidente que hay una discriminación con los aragoneses". Guitarte ha indicado que estas propuestas de financiación singular son "políticas que no hacen más que favorecer a los más ricos, a los que menos lo necesitan", aprovechándose de "su peso político", con el que "son capaces de chantajear al Estado".

DÉFICIT HISTÓRICO

Para el candidato de Teruel Existe, "primero deben saldarse las cuentas de los déficits históricos con territorios como Teruel y Aragón en general". "Mientras no tengamos los recursos necesarios nunca vamos a poder competir con unas mínimas condiciones de igualdad frente a estos territorios ricos", y, por el contrario, "nos iremos quedando cada vez más atrás y cada vez resultaremos más perjudicados".

Guitarte ha criticado además que "se nos quiera hacer tragar que ahora lo progresista es defender un sistema de financiación singular con Cataluña, que lo que hace es concederle privilegios que van en contra del principio de igualdad y solidaridad, que son los valores verdaderamente progresistas". "Esto no es progresista ni socialista, es un chantaje puro y duro, que además los independentistas no se preocupan ni de ocultar", ha enfatizado.

"El verdadero reto que tiene el país es el del desequilibrio entre territorios", ha dicho y, por ello "lo primero que debe hacerse para hablar de un sistema equitativo es saldar las deudas" con los territorios de esa España olvidada, a los que "se ha venido sacrificando desde mediados del siglo pasado".

Guitarte ha señalado que "País Vasco, Cataluña o Madrid son pujantes, en gran medida, por el sacrificio del resto: del Aragón despoblado, de la Castilla y León despoblada". Ha recordado el "Plan de Financiación Solidaria" presentado en 2024 por este partido junto a otras formaciones de la España vaciada, en el que "propusimos dedicar cada año el 2% del PIB durante 30 años" destinados a corregir el déficit histórico en "inversiones e infraestructuras" en estos territorios.