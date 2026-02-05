Guitarte (Teruel Existe) niega que la inmigración sea un problema y la ve como "solución" a la despoblación

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia de la Comunidad, Tomás Guitarte, visita el centro de acogida de Accem en Burbáguena (Teruel), junto a otros miembros de la formación. - TERUEL EXISTE

BURBÁGUENA (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha defendido este jueves, en contraposición a otros partidos, que la inmigración es "un aspecto positivo" y "buena parte de la solución" en la lucha contra la despoblación.

Así lo ha afirmado Guitarte durante una visita al Centro de ACCEM en la localidad turolense de Burbágena, que acoge a solicitantes de protección internacional y que está consiguiendo una "integración casi perfecta" de estas personas.

El candidato ha indicado que, antes que nada, estos migrantes "son personas, con todos los derechos", por lo que deben ser recibidos en primer lugar por esta razón, pero además ha resaltado lo que pueden aportar a la sociedad, en particular a la aragonesa, y a la turolense, como ocurre con los extranjeros que han ido llegando a este centro gestionado por ACCEM.

"Desde su puesta en marcha, más de 1.200 personas han pasado por este centro, demostrando un alto nivel de éxito en su integración. Un porcentaje superior al 10% de esta población se ha integrado de forma permanente en el tejido socioeconómico de la comarca, con la totalidad de los acogidos mostrando su satisfacción con el proceso", ha explicado Guitarte, que ha recorrido el centro con responsables de ACCEM, acompañado de los también candidatos Pilar Buj, Beatriz Redón y Antonio Abad.

"Aquí llegan perfiles profesionales que no dispondríamos de otra manera, y su integración es ejemplar", ha afirmado Guitarte, quien ha añadido que "los solicitantes de protección colaboran activamente en la vida económica y social de la localidad, prestando sus servicios en actividades esenciales como la residencia de tercera edad, así como en talleres, labores agrícolas y la construcción".

"El aumento de población en el municipio es un claro indicador de esta integración", ha agregado, a la vez que ha remarcado la necesidad de reforzar los servicios públicos locales.

En sus palabras, este crecimiento de la población "requiere que los servicios de educación y de sanidad de la propia localidad se refuercen para atender adecuadamente a esta población", insistiendo en que este fenómeno "no es un problema, sino que en buena medida es buena parte de la solución" a la despoblación.