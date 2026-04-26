Los H2 Tours de la Fundación Hidrógeno Aragón visitan ARPA para conocer sus soluciones integrales de hidrógeno

Durante la visita mostraron los avances en la descarbonización de la industria pesada mediante hornos de cero emisiones, sistemas de respaldo basados en hidrógeno y aplicaciones para procesos críticos o sectores intensivos en energía - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Hidrógeno Aragón ha celebrado una nueva edición de los H2 Tours, el programa de visitas diseñado para acercar a los patronos a proyectos industriales de referencia en el ámbito del hidrógeno renovable. En esta ocasión, la jornada tuvo lugar en las instalaciones de ARPA, compañía aragonesa con más de medio siglo de trayectoria y una firme apuesta por el hidrógeno como vector energético clave para avanzar hacia un modelo más sostenible, resiliente y descarbonizado desde un enfoque integral, que abarca desde la producción renovable hasta la compresión, el almacenamiento y los sistemas de dispensación rápida para movilidad e industria.

EL HIDRÓGENO COMO NECESIDAD

La delegación de patronos, liderada por Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación en funciones, recorrieron las instalaciones para observar en primera persona algunos de los proyectos más relevantes que la compañía está desarrollando.

"Con esta iniciativa estamos reforzando la colaboración entre todos los que formamos parte de la Fundación, conociendo los proyectos y capacidades de sus miembros y profundizando en la posibilidad de trabajar en iniciativas conjuntas", ha incidido, al tiempo que ha valorado muy positivamente la "puesta en valor de la capacidad y liderazgo de las empresas y centros tecnológicos de Aragón en el desarrollo de soluciones basadas en el hidrógeno".

Durante la visita, Clara Arpa, consejera delegada de la compañía, mostró los avances en la descarbonización de la industria pesada mediante hornos de cero emisiones, sistemas de respaldo basados en hidrógeno y aplicaciones para procesos críticos o sectores intensivos en energía.

"Controlamos toda la cadena de valor con todas las capacidades propias internalizadas de ingeniería, fabricación e instalación que nos permite afrontar cualquier tipo de proyecto relacionado con el hidrógeno", explicó Arpa, cuya compañía se ha erigido como referente a nivel internacional en este sector.

Arpa también presentó soluciones para movilidad sostenible, con estaciones de repostaje capaces de suministrar hasta 1.000 kg/día, tanto en configuraciones fijas como móviles, y preparadas para vehículos ligeros, pesados, ferroviarios o marítimos. La visita permitió, además, conocer tecnologías destinadas a contextos remotos o de seguridad, como bases energéticas resilientes, calderas de hidrógeno, generación compacta in situ o sistemas híbridos que combinan renovables y almacenamiento en hidrógeno.

"El hidrógeno es una necesidad, lo necesitamos para muchas cosas, además de para descarbonizar, para conseguir ser más eficientes, más competitivos, más resilientes, para aumentar nuestra seguridad energética. El hidrógeno está siendo clave y lo será mucho más en el futuro", añadió Arpa.

Asimismo, los asistentes pudieron descubrir aplicaciones energéticas avanzadas, desde sistemas de backup eléctrico y producción de oxígeno médico mediante electrólisis hasta drones logísticos sanitarios y soluciones híbridas para calefacción y agua caliente.

La empresa dio a conocer también su trabajo en la integración del hidrógeno en edificios, con proyectos que combinan generación renovable, almacenamiento compacto y soluciones de electrificación para edificación sostenible y resiliente.

La visita incluyó una aproximación a sus capacidades de investigación y desarrollo, que abarcan electrolizadores, pilas de combustible, bancos de ensayo, prototipado de sistemas de gas, combustibles sintéticos verdes y un laboratorio propio de cromatografía.

Todo ello se completa con proyectos sectoriales estratégicos que aplican el hidrógeno en ámbitos como la salud, la movilidad, la defensa, la industria o la construcción.

Con esta nueva edición de los H2 Tours, la Fundación Hidrógeno Aragón reafirma su compromiso con la dinamización del ecosistema industrial del hidrógeno, acercando a sus patronos a proyectos reales que ya están contribuyendo a la descarbonización y a la competitividad del territorio.