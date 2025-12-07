Hallan muerto el agresor atrincherado de San Esteban de Litera (Huesca) que apuñaló al miembro de una orquesta

Archivo - Café concierto con la orquesta Atalaia en la XVI Nochevieja Anticipada de San Esteban de Litera (Huesca) de 2024. - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA - Archivo

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

Lo que iba a ser un puente de diversión en la localidad de San Esteban de Litera (Huesca) ha acabado en tragedia. La Guardia Civil ha encontrado muerto al joven que este sábado se atrincheró en su casa tras agredir con un arma blanca a un componente de la orquesta de música Nueva Atalaia, que actuaba en la Nochevieja Anticipada de la localidad literana, según ha informado a Europa Press fuentes de la Benemérita de la provincia de Huesca.

Una discusión entre ambos horas antes de la celebración de la Nochevieja Anticipada, tradición que San Esteban mantiene desde 2007 --a excepción de 2020 por la covid-19--, derivó en la agresión, que obligó a ingresar al herido en un centro hospitalario, mientras el atacante se refugió en su vivienda, que desde ese momento quedó acordonada por la Guardia Civil.

Unas 20 horas después, los agentes de la Guardia Civil han accedido finalmente al interior de la vivienda y se han encontrado al joven muerto, en una investigación que sigue abierta a expensas de lo que dictamine el forense.

El grupo musical tenía previsto ofrecer un café concierto con aperitivo a las 19.30 horas y a las 0.00 horas iba a volver a subirse al escenario del polideportivo de las escuelas para animar a los vecinos en su particular despedida del año anticipada, con las campanadas y la toma de las uvas a la 1.00 horas.