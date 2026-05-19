Harinera ZGZ lanza una nueva convocatoria de propuestas culturales para el último cuatrimestre del 2026

El grupo zaragozano 50007 Fishing Club - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Harinera ZGZ ha abierto la convocatoria para recibir propuestas de actividades culturales que formarán parte de la programación del equipamiento del 7 septiembre al 31 de diciembre de 2026

Ciudadanos a título individual, colectivos y entidades podrán presentar sus proyectos hasta el 19 de junio a través del formulario disponible en la web de Harinera ZGZ, acompañados de un breve dossier descriptivo en formato PDF.

Las propuestas deberán estar orientadas a la creación cultural y artística con un enfoque inclusivo, accesible y participativo, en consonancia con la filosofía del espacio: acercar la cultura a toda la ciudadanía y favorecer la igualdad de oportunidades. Se valorarán especialmente las iniciativas innovadoras y aquellas que no se hayan desarrollado previamente en el centro.

Esta convocatoria busca impulsar una programación diversa, abierta y transformadora, ofreciendo un espacio de encuentro para la creación colectiva y la experimentación artística.

El formulario para presentar propuestas está disponible en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/harinera/activid...'y también se puede acceder a más información y consultas en el email 'harinera@zaragozacultural.com'.

CONCIERTO CON MOTIVO DE MÚSICA AL RASO

Dentro de la programación de este mes de mayo que continúa desarrollándose en Harinera ZGZ se celebrará el concierto del grupo zaragozano 50007 Fishing Club, enmarcado en el ciclo Música al Raso.

La actuación será el próximo 28 de mayo en el Jardín Sergio Algora. Son un grupo de compañeros de Torrero-La Paz que comenzaron a componer y crear música en 2023 como un añadido a su actividad diaria de la pesca.

A partir de ellos nace el concepto de pesca social. Son conocidos por una musicalidad variada pero siempre anclada en el pop e himnos sobre la vida en Zaragoza, una visión sesgada y un color musical que definen lo que comienza a ser el nuevo movimiento en la ciudad.

CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

Ubicada en el barrio de San José, Harinera ZGZ es un centro cultural dedicado a la inclusión, la accesibilidad y la innovación artística. Con más de medio centenar de actividades cada cuatrimestre, su programación abarca teatro, música, danza, circo, artes visuales o proyectos de mediación, consolidándose como un referente de la cultura comunitaria y participativa en Zaragoza