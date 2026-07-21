Los helicópteros que trabajan en el incendio de Plan (Huesca) cargan agua en el ibón y el embalse de Plandescún

Uno de los helicópteros que trabajan en el incendio de Plan (Huesca) cargando agua del ibón - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los helicópteros que trabajan en sofocar las llamas del incendio de Plan (Huesca) cargan agua en el ibón --lago natural del deshielo-- que lleva el nombre de esta localidad y el embalse de Plandescún, que al estar muy próximos al fuego pueden realizar descargas muy rápidas.

Son dos zonas de trabajo y dos zonas de carga de agua que evitan interferir en la labor de extinción del resto del operativo antiinciencios desplegado.

La superficie afectada por este incendio declarado el pasado viernes, día 17 de julio, en la Comarca de Sobrarbe se estima provisionalmente entre las 80 y 100 hectáreas.

Durante la jornada de este martes se trabaja en las labores de extinción con un operativo integrado por cinco medios aéreos, con apoyo de personal en tierra en las zonas accesibles. El dispositivo cuenta con un bombardero y con dos bombarderos del MITECO.