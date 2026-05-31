Herida una menor de edad al deslizarse por una pendiente de nieve en el valle de Benasque (Huesca)

1091865.1.260.149.20260531193842 Agentes de la Guardia Civil y un médico del 061 auxilian el pasado martes 26 de mayo a un ciclista de montaña herido en el barranco Coda Sartén. El accidentado es un hombre de 42 años de nacionalidad francesa que se fracturó un brazo en una caída. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Una montañera menor de edad ha resultado herida este sábado al deslizarse por una pendiente de nieve en el paraje alpino de Forau de Gorgutes, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca).

La joven, vecina de Huesca, realizaba una práctica de progresión en la nieve junto a compañeros de su club de montaña cuando perdió la vertical y al deslizarse por una pendiente se fracturó un codo y sufrió contusiones por el resto del cuerpo y heridas en el rostro.

El aviso se recibió a las 16.20 horas de este sábado y movilizó a los agentes del GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a la joven, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

Es uno de los diez avisos atendidos esta semana por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés, en los que ha auxiliado a doce personas. El caso más grave corresponde al rescate del cuerpo ya sin vida de una montañera de 42 años que falleció este sábado al precipitarse unos 500 metros mientras descendía junto a un compañero el Pico Balaitús por la zona de la Gran Diagonal, en Sallent de Gállego (Huesca).

En el resto de operaciones de auxilio, la Guardia Civil ha atendido casos de lesiones traumáticas, y llamadas por agotamiento, golpe de calor y calambres.

El pasado martes 26 de mayo un montañero de 51 años y vecino de Álava con calambres en las piernas movilizó al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 hasta el Pico Mulleres, en Benasque.

Por la tarde en la Pleta de Ixeia, también en Benasque, el mismo equipo de rescate auxilió a un senderista de 62 años y vecino de Barcelona que se había quedado enriscado.

Y el aviso más comprometido de la jornada tuvo lugar a las 21.00 horas, cuando se dio cuenta del accidente de un ciclista de montaña de 42 años y de nacionalidad francesa que se había caído en la ruta del barranco Coda Sartén, en Boltaña (Huesca) y sufría una fractura en un brazo. Se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Debido a la poca luz de día que quedaba y las lesiones del ciclista, los efectivos del GREIM realizaron la evacuación vía terrestre en camilla y trasladaron al herido a pie hasta una ambulancia. Luego ya fue llevado al Hospital de Barbastro.

AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, GOLPE DE CALOR

El agotamiento y la desorientación motivaron la llamada de auxilio de dos senderistas de 21 y 29 años, vecinas respectivamente de Guadalajara y Zaragoza, que tras verse superadas por la actividad que desarrollaban en el barranco de Culivillas, en Sallent de Gállego, fueron asistidas por el GREIM de Panticosa, cuyos agentes se aproximaron a la zona primero en vehículo oficial y luego a pie.

Una caída por una pendiente nevada y las laceraciones que le causó en los dedos de sus manos desencadenó el sábado un ataque de ansiedad en un montañero de 26 años, vecino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que fue socorrido por el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 en la cara sureste del Pico Chistau, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque. Fue el primero de los seis rescates completados este sábado, en el que, además del auxilio de la montañera menor de edad socorrida en Benasque, al final de la jornada hubo que lamentar el fallecimiento ya mencionado de la montañera afincada en Finlandia.

En el resto de rescates, la Guardia Civil asistió a un senderista de 32 años vecino de Zaragoza que sufrió una luxación de rodilla en las cercanías del río Yaga, en Puértolas (Huesca); a otra senderista de 44 años vecina de Huesca con un esguince de tobillo durante su ascenso al Pico de Estós, en Benasque; a otro senderista de 55 años vecino de Zaragoza aquejado por un golpe de calor cerca del refugio de Fenales, en Nueno (Huesca);