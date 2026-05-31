Detenidas más de 400 personas durante los disturbios por la victoria del PSG en la Champions

Disturbios en los Campos Elíseos de París - Antonin Burat / Zuma Press / Europa Press / Contac

PARÍS, 31 May. (dpa/EP) -

Cientos de personas fueron detenidas en toda Francia tras la victoria del Paris Saint-Germain ante el Arsenal en la final de la Liga de Campeones, cuando las celebraciones en varias ciudades degeneraron en disturbios.

En una rueda de prensa celebrada el domingo, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que se había detenido a 416 personas en todo el país, incluidas 283 en el área metropolitana de París. "Hubo concentraciones festivas acompañadas de una serie de disturbios, lo que se ajustaba a la situación que habíamos previsto", declaró Nuñez, que calificó los disturbios de "absolutamente inaceptables".

Las cifras oficiales revelaron que siete agentes de policía resultaron heridos en incidentes registrados en unas 15 ciudades. En París, la situación fue especialmente tensa en los alrededores de los Campos Elíseos, donde se congregaron miles de personas tras el partido. Individuos enmascarados se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, con lanzamiento de proyectiles y uso de gas lacrimógeno.

Los vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban vehículos en llamas, barricadas en construcción y fuegos artificiales dirigidos contra la gente.

Los aficionados se reunieron para ver cómo el PSG derrotaba al Arsenal por 4-3 en los penaltis en una pantalla gigante en el estadio del Parque de los Príncipes, que, según informaron los medios franceses, estaba completamente lleno.

Unos 22.000 agentes de policía estaban de servicio en toda Francia, incluidos unos 8.000 en la capital. Las escenas recordaron a los disturbios que estallaron tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones el año pasado, cuando murieron dos personas, casi 200 resultaron heridas y 559 fueron detenidas. Las autoridades también registraron cerca de 700 incendios, con muchos coches quemados.