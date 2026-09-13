Herido grave un ciclista al caer sobre la calzada cuando circulaba por la A-1232, en Barbastro (Huesca)

El accidente ha ocurrido en la A-1232. - GUARDIA CIVIL.

HUESCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, varón de 63 años de edad y vecino de la Comarca del Somontano, ha resultado herido grave al caer sobre la calzada cuando circulaba en un pelotón por la carretera A-1232, en el término municipal de Barbastro (Huesca), ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

El accidente ha ocurrido a las 11.40 horas de este domingo en el punto kilométrico 1,500 de la A-1232. Una ambulancia medicalizada del 061 ha atendido al herido y, posteriormente, le ha evacuado un helicóptero del 112 hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

En el lugar del accidente se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, la Policía Local de Barbastro, dos ambulancias medicalizadas del servicio de urgencias del 061, Protección Civil de Barbastro y un helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.