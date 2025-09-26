Herido grave el conductor de un turismo al volcar en la N-234, a la altura de Monreal del Campo (Teruel)

TERUEL 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un varón de 32 años de nacionalidad de Costa de Marfil y con domicilio en Albacete, ha resultado herido grave al salirse de la calzada por el margen izquierdo y volcar cuando circulaba por la carretera N-234, a la altura de Monreal del Campo (Teruel).

La Guardia Civil ha informado de que el accidente ha ocurrido a las 18.00 horas de este jueves en el punto kilométrico 174,00 de la N-234. El conductor ha sido trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza en un helicóptero medicalizado.