Herido grave un joven de 23 años de Móstoles (Madrid) en un accidente de tráfico en la A-23, en Almudévar (Huesca)

Punto de la A-23, (Sagunto- Francia), a la altura de Almudévar, donde este domingo se ha producido un accidente de tráfico en el que ha resultado herido un joven de 23 años. - GUARDIA CIVIL

ALMUDÉVAR (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

Un joven de 23 años, vecino de la localidad madriñena de Móstoles, ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-23 a la altura de la localidad oscense de Almudévar (Huesca), cuando el vehículo en el que circulaba se ha salido de la calzada y ha volcado sobre el terraplén.

El conductor accidentado, único ocupante del turismo, ha sido atendido in situ por personal sanitario de una ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061. Posteriormente, ha sido evacuado por un helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112 Aragón, que lo ha trasladado hasta el Hospital Clínico de Zaragoza.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro vial se ha producido esta tarde sobre las 18.30 horas a la altura del punto kilométrico 345,200 de la carretera A-23 (Sagunto - Francia), sentido descendente y término municipal de Almudévar. En ese punto y por causas que ya investiga la Benemérita, el vehículo en el que circulaba se ha salido por el margen derecho y ha terminado volcando.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos, una ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061 y un helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.