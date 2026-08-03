Herido un menor tras ser atropellado cuando cruzaba un paso de peatones con su madre en Huesca

Archivo - Un paso de peatones.
Archivo - Un paso de peatones. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 16:05
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HUESCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de ocho años de edad ha resultado herido este lunes, 3 de agosto, tras ser atropellado cuando cruzaba, acompañado por su madre, un paso de peatones en la calle Vicente Campo, a la altura de Almogávares.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 12.00 horas y el menor ha sido trasladado al Hospital San Jorge de Huesca con heridas y contusiones, además de un posible brazo roto, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de la capital oscense.

En cuanto al conductor, se trata de un hombre de avanzada edad.

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