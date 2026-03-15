Heridos graves el conductor de una moto y su acompañante en un accidente de tráfico en Caldearenas (Huesca)

Punto cercano al lugar del accidente ocurrdo este domingo en la A-23. - DGT

CALDEARENAS (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-23, sentido Huesca capital, en el municipio de Caldearenas (Huesca), según ha informado la Guardia Civil. Se trata del conductor de una motocicleta, un hombre de 65 años, y su acompañante, una mujer de 56 años, vecinos ambos de Huesca, que se han ido al suelo tras rozarse su motocicleta con una furgoneta conducida por una mujer de 31 años que ha resultado ilesa. Ambos heridos han sido evacuados en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca.

El siniestro, comunicado a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, se ha producido a las 14.50 horas en el kilómetro 387,100 de la A-23, en el puerto del Somport. Allí, la motocicleta mencionada ha colisionado por raspado negativo con una furgoneta y ha acabado volcando sobre la calzada.

En el lugar del accidente se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y dos ambulancias del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.