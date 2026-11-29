El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, vota en las elecciones generales del 29N - PSOE

TERUEL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, ha animado a la participación de los votantes en estas elecciones generales. "Es un día súper importante y es un día en el que tenemos que demostrar en qué sociedad queremos vivir, cómo queremos seguir viviendo y a dónde queremos llegar".

"Solamente os voy a pedir a todas las turolenses y a todos los turolenses que ejercéis el voto con todas vuestras fuerzas porque nos jugamos mucho", ha subrayado Herminio Sancho que vuelve a encabezar la lista socialista al Congreso de los Diputados por Teruel.

Herminio Sancho ha votado en Mezquita de Jarque, donde ha agradecido la labor que ejercen esta jornada electoral todas las personas que están en las mesas electorales, los apoderados, interventores y "particularmente a todas las compañeras y compañeros del Partido Socialista que están hoy velando por la fiesta de la democracia".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sancho ha pedido a todos los turolenses que ejerzan el voto "masivamente" al reiterar que es "mucho" lo que hay en juego. "Para mí son las elecciones más importantes que hemos tenido desde que yo me acuerde".

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Senado por Teruel, María José Villalba, también ha invitado a la "participación masiva en un día tan importante para España como hoy". Asimismo, "como no puede ser de otra manera", ha agradecido el trabajo a todas las personas que están haciendo posible que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.