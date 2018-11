Herrero (PAR) urge a crear un grupo de trabajo para proponer actuaciones del FITE

Publicado 06/11/2018 12:17:24 CET

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés (PAR) de las Cortes de Aragón, María Herrero, ha urgido este martes al Gobierno de Aragón a crear, antes de acabar esta legislatura, un grupo de trabajo de agentes sociales y económicos de Teruel que plantee propuestas de proyectos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y haga seguimiento del mismo. La Comisión Institucional del Parlamento lo aprobó así el 30 de noviembre de 2015, pero el Ejecutivo no ha hecho "nada", ha dicho.

Herrero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición no de ley con el propósito indicado, que tramitará la Comisión Institucional, y ha defendido que el hecho de que quienes conforman la Comisión Mixta del FITE sean los Gobiernos de Aragón y España, que aportan cada uno 30 millones de euros en cada edición, "no es óbice para que el Gobierno de Aragón pueda crear un foro donde estén los agentes económicos y sociales de Teruel, donde se puedan hacer propuestas e ideas", que "van a ser beneficiosas más allá de que puedan aceptarse o no".

La portavoz adjunta del PAR ha considerado que "hay que actualizar" el FITE "y ver hacia dónde queremos que vaya este fondo" aportando "una perspectiva externa" y ha puesto de relieve que los agentes económicos y sociales son "grandes conocedores de la problemática de nuestra tierra".

María Herrero ha asegurado que el Gobierno de Javier Lambán "está batiendo todos los récords de incumplimientos de los mandatos de estas Cortes", preguntándose "¿qué se ha hecho?" para desarrollar la PNL aprobada por el Parlamento hace tres años. Así, ha confiado en que esta vez el PAR tenga "más suerte" y "el Gobierno tenga a bien dar cumplimiento a este mandato de las Cortes".

Por otra parte, María Herrero ha resaltado la importancia del FITE, indicando que ha posibilitado "hacer muchos proyectos en la provincia que, de otra manera, hubiese sido muy difícil, por no decir imposible", llevar a cabo. Ha subrayado que el origen el FITE es la exclusión de esta provincia del Objetivo 1 de los fondos de la UE, por lo que supone "un reconocimiento al olvido y a la situación" de Teruel.