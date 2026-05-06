La historia de los castillos turolenses de la Mitra de Zaragoza se promociona con una ruta turística propia

El itinerario recorre catorce municipios turolenses. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

PUERTOMINGALVO (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

La historia de los castillos turolenses de la Mitra de Zaragoza se promociona con un ruta turística por catorce municipios de la provincia, que divulga ese patrimonio histórico y cultural a través de un documental, un folleto, un trípico y una página web, para lo que han contado con el apoyo de la Diputación Provincial del Teruel (DPT).

Los detalles de esta nueva Ruta de los Castillos de la Mitra se han presentado este miércoles en una de estas localidades, Puertomingalvo. La Mitra de Zaragoza --obispado hasta 1318 y arzobispado desde entonces-- fue considerada por los reyes de Aragón como una entidad que podía contribuir activamente a la repoblación, defensa y administración de una parte de los antiguos territorios andalusíes recién incorporados al Reino.

Por ello, la Corona le entregó amplios señoríos distribuidos por toda la provincia, especialmente en las cuencas de los ríos Martín y Matarraña y en las sierras surorientales, llegando a superar los 1.200 kilómetros cuadradoa de superficie y a integrar dieciséis localidades.

Las localidades incluidas en esta ruta son Albalate del Arzobispo, Andorra, Ariño, Beceite, Camarena de la Sierra, Castelvispal (Linares de Mora), Cutanda (Calamocha), Fuentespalda, Jorcas, Linares de Mora, Mazaleón, Miravete de la Sierra, Puertomingalvo, Torre del Compte, Valderrobres y Arcos (localidad despoblada, en Albalate del Arzobispo).

Los castillos fueron las estructuras encargadas de sustentar este extenso señorío, desempeñando funciones defensivas, representativas y administrativas. También sirvieron de residencia de los representantes de la Mitra y del propio obispo o arzobispo cuando visitaba el territorio, de almacén de las importantes rentas señoriales y de cárcel en ocasiones con celdas diferenciadas para clérigos y seglares.

La diputada provincial Marta Sancho ha explicado que sobre todo esta ruta pretender reivindicar esta parte de la historia de la provincia y confía en que sirva también como punto de partida para promover acciones de recuperación y mantenimiento de estas fortificaciones, que en algunos casos son visitables como el caso de Valderrobres o Puertomingalvo, pero en otros solo quedan vestigios como en Ariño y Cutanda.

En el acto han intervenido también el alcalde de Puertomingalvo, Manuel Zafón, así como Javier Ibáñez y Rubén Sáez, artífices del estudio, que han detallado los materiales elaborados. Así, puede verse el documental 'Los castillos turolenses de la Mitra de Zaragoza', de 16 minutos de duración, elaborado por David Sánchez Lázaro, que ha otorgado una especial relevancia al paisaje y a las imágenes aéreas.

El documental está accesible en la sección de la web de la Asociación para la recuperación de los castillos turolenses dedicada a esta ruta: https://www.castillosdeteruel.es/castillos-de-la-mitra/. En este espacio web, elaborado por Lafarga Estudios, está articulada en cuatro bloques temáticos: 'Un poco de historia', 'fortalezas' (con un apartado dedicado a cada una de las 16 localidades), 'vídeo' y 'descargas'.

También se han dado a conocer en la presentación un folleto de 16 páginas y un tríptico sobre la ruta. Los textos, fotografía y cartografía incorporados en el folleto, el tríptico y la web, han sido elaborados por el arqueólogo Javier Ibáñez y por el historiador militar Rubén Sáez, del Centro de Estudios Arcatur (Instituto de Estudios Turolenses). También el guión, en colaboración con David Sánchez Lázaro.