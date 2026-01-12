La historia del Museo Goya a través de sus protagonistas, en el nuevo ciclo de Fundación Ibercaja

El Museo Goya fue la casa del mercader e infanzón Jerónimo Cósida. - FUNDACIÓN IBERCAJA

El Museo Goya. Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar posee un valor histórico y artístico doble, por su dimensión como museo y por la historia que esconde este edificio renacentista. Bajo este concepto, se desarrolla el nuevo ciclo de conferencias organizado por Fundación Ibercaja que comienza este martes 13 de enero, en el Patio de la Infanta.

'En primera persona. Protagonistas del Museo Goya' está formado por 7 encuentros que acercarán a sus memorias y personajes más relevantes. La entrada es libre con previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja: En primera persona. Protagonistas del Museo Goya. Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar | Fundación Ibercaja.

Cada sesión del programa comenzará con la proyección de un breve audiovisual moderado por el periodista aragonés Javier Fajarnés y continuará con una charla por parte de diferentes expertos en la materia tratada.

JERÓNIMO CÓSIDA, LOS HERMANOS BAYEU O GOYA

El primer encuentro viajará hasta el siglo XVI, cuando Zaragoza vivía una época de grandeza con sus imponentes patios renacentistas, de los que apenas quedan algunos ejemplos, entre ellos, el hoy Museo Goya, que fue la casa del mercader e infanzón Jerónimo Cósida.

La catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Carmen Gómez, recreará la vida de la familia y descubrirá los mensajes y aspiraciones que transmiten los relieves del patio.

El ciclo continuará el 28 de enero con 'El lujo y el placer por el arte en la Zaragoza renacentista', a cargo de la novelista Magdalena Lasala.

En este encuentro, se hará referencia a Zaragoza, capital de la Corona de Aragón y emblema del florecimiento renacentista peninsular y se explicará su prosperidad, riqueza y apogeo comercial en el que estaban presentes una poderosa burguesía que hacía gala de sus gustos refinados y financiaba a su vez valiosas obras civiles y religiosas.

Los siguientes protagonistas del programa serán Francisco y Ramón Bayeu. Los doctores en Historia del Arte, Arturo Ansón y Javier Martínez explicarán el destacado papel que desempeñaron los dos hermanos pintores en el siglo XVIII, en plena España de la Ilustración y su influencia en Francisco de Goya.

A través de sus obras, los asistentes podrán conocer la vida artística en los palacios y reales fábricas y se explicará cómo la pintura se puso al servicio de las nuevas ideas de progreso y modernidad.

El aragonés más universal, Francisco de Goya, centrará los siguientes cuatro encuentros de 'En primera persona'. El día 24 de febrero, el doctor en Historia, Domingo Buesa, abordará la figura de Goya como vecino de Zaragoza, donde pasó años fundamentales de su formación y los primeros como pintor.

La capital aragonesa fue su punto de partida esencial y le permitió conocer las tradiciones y también las desigualdades de su tiempo; una mirada atenta y crítica que marcaría toda su obra posterior.

La evolución de su lenguaje narrativo centrará el encuentro del día 10 de marzo, en el que la profesora de la Universidad de Zaragoza, Ana Asión, propondrá al espectador mirar con otros ojos y descubrir las aportaciones del genio de Fuendetodos al lenguaje cinematográfico.

El día 24, será el turno de Los Desastres de la Guerra, una de las series más impactantes de Francisco de Goya, a las que hará referencia Carlos Millán, licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras y fundador de Gozarte.

A lo largo de la sesión, se analizarán algunas de estas estampas, donde plasmó una mirada crítica, a través del simbolismo, su lenguaje visual y valentía, al denunciar las atrocidades que nadie había mostrado con tanta crudeza hasta entonces.

La conferencia también reflexionará sobre la vigencia de estas imágenes en el mundo actual y sobre cómo la obra se convierte en un alegato atemporal contra la barbarie.

El último encuentro del ciclo será el día 29 de mayo con "Caprichos del siglo XXI. La razón sigue dormida", a cargo del doctor en Historia del Arte, Alejandro Sanz, quien abordará su influencia en la historia del grabado universal.

A través de ellos, el artista aragonés mostraba su madurez gráfica, desarrollando nuevas temáticas de carácter satírico y crítica social, además de experimentar con técnicas de forma novedosa.