Un hito de la movilidad: La capital aragonesa acoge el primer vuelo urbano de un dron de carga en Europa

Acto de presentación del primer vuelo de demostración del dron EH216 que ha estado encabezado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se ha convertido este lunes en escenario del primer vuelo urbano en suelo europeo de un dron automatizado ideado para dar soporte en situaciones de emergencias y catástrofes mediante el transporte de material sanitario o víveres. Un hito de la movilidad del futuro.

Sobre las 10.00 horas, en una mañana fría de sol radiante, la aeronave eléctrica no tripulada de gran capacidad EH216 de la empresa EHang, capaz de transportar hasta 220 kilos de material, se ha elevado en línea vertical en el Anfiteatro de la Expo y, escoltado por al menos un dron que hacía de escolta, ha volado hasta el Pabellón de España ante las miradas y los objetivos de las autoridades, encabezadas por la alcaldesa Natalia Chueca, y los medios de comunicación. Una demostración llevada a cabo bajo la estricta vigilancia de la Policía Local y el apoyo de los Voluntarios de Zaragoza.

Tras alcanzar el primer destino, el dron de gran capacidad ha descendido en vertical hasta posarse sobre el suelo y, minutos después, ha vuelto a despegar hasta su regreso al punto de partida en un traslado que ha culminado con los aplausos y las enhorabuenas de los presentes.

"Es un hito sin precedentes que supone un paso decisivo para poder avanzar hacia otra forma de movernos, de desplazar las mercancías en el presente ya inminente y en el futuro de la movilidad en Europa", ha considerado la alcaldesa Natalia Chueca, que ha presidido una demostración en la que también han participado el director general de ALIA, Ángel Gil, la directora de operaciones de la empresa EHang para Europa y América, Victoria Jing Xiang; el Head of the Innovation Hub South del EAT Urban Mobility, Martí Massot; y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, además de representantes de las fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y de los Bomberos.

La prueba forma parte del proyecto internacional de innovación U-SAVE (U-SAVE: Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies), que viene impulsado por un consorcio internacional que lideran ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, y AERA, el Clúster de Aeronáutica, Aeroespacial y de Defensa de Aragón junto con EHang, fabricante de eVTOL, y las empresas tecnológicas ANRA Technologies, Skycorps Tecnologies y la Estonian Aviation Academy.

ZARAGOZA, CIUDAD PARA LA INNOVACIÓN

Además, estos vuelos se enmarcan en el acuerdo de colaboración estratégica firmado en 2021 entre la empresa EHang y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de proyectos piloto con aeronaves no tripuladas utilizando el Hera Drone Hub, en el Parking Sur de la Zona Expo, como espacio de pruebas.

"Tuvimos que romper algunas barreras, algunos frenos y fue una decisión estratégica", ha recordado Natalia Chueca, que ha destacado la "ambición" de un proyecto que ha requerido de "cooperación y colaboración público-privada, la de instituciones, empresas, clústeres y fundaciones".

La regidora de la capital aragonesa ha agradecido que Zaragoza haya sido escogida como escenario para presentar esta innovación. Una elección que ha atribuido a la "seguridad jurídica y la estabilidad" que transmite una ciudad "fiable" gracias a la facilidad que ofrece la administración local.

En ese sentido, Chueca ha destacado el desarrollo de la ordenanza Sandbox, que permite que Zaragoza sea un espacio de pruebas "para que todas las empresas que tienen que innovar, que tienen que testar sus productos, sepan que aquí cuentan con la seguridad jurídica que se necesita y con una ordenanza que lo facilita".

Desde ALIA, su director, Ángel Gil, ha subrayado que U-SAVE es "un nuevo ejemplo de cómo desde ALIA estamos impulsando la colaboración a nivel internacional entre empresas y clústeres, promoviendo soluciones logísticas pioneras y escalables" para un proyecto que ha difinido como una "aportación" a la sociedad. "Ponemos tecnologías al servicio de los ciudadanos ante emergencias".

La CEO de la empresa EHang para Europa y América Latina, Victoria Jing Xiang, ha subrayado que con este vuelo "hemos demostrado cómo los avanzados eVTOL no tripulados de EHang pueden ofrecer una solución eficiente, rápida, inteligente y sostenible para la respuesta urbana ante emergencias. Esto permite a los ciudadanos evitar la congestión urbana en situaciones críticas, o recibir rescate y asistencia en el menor tiempo posible cuando el tráfico terrestre tiene dificultades para acceder al lugar, contribuyendo así a mejorar la vida en nuestras ciudades".

El Head del Hub de Innovación Sur del EIT Urban Mobility, Martí Massot, ha explicado que el objetivo de su inicitiva es "acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible en nuestras ciudades". Empresa que resulta posible gracias a una comunidad de partners, tanto entidades públicas como privadas, la más grande a nivel europeo en materia de innovación y movilidad.

Massot ha reafirmado el compromiso del EIT Urban Mobility en prestar apoyo a las ciudades en acciones innovadoras que mejoran el tiempo de respuesta de las ciudades en situaciones de emergencia en un proyecto de dimensión europea tras haber realizado pruebas en en Tartu (Estonia) y Eslovenia.

"Estos vuelos no son sólo el final, sino el principio para que en un futuro cercano podamos ver estas soluciones escalables en el resto de ciudades europeas", ha establecido.

Por su parte, desde Fundación Ibercaja, su director general, José Luis Rodrigo ha destacado que "en Fundación Ibercaja, a través de Mobility City, siempre hemos trabajado con un objetivo y compromiso claro: la movilidad debe estar al servicio y ser accesible para las personas, mejorando su vida y consiguiendo así ciudades más humanas, sostenibles y centradas en los ciudadanos. Muestra de ello es el vuelo al que hoy asistimos, como parte del proyecto U-SAVE desde el que colaboramos en nuestra entidad".

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN EMERGENCIAS

Eficiencia y seguridad, escalabilidad y reducción de la huella de carbono son las innovaciones clave del proyecto U-SAVE, lanzado en Zaragoza en 2025.

La demostración aérea de este lunes es la consecución del último hito del proyecto USAVE, tras un año de trabajo en el que se han desarrollado vuelos de validación previos con distintas aeronaves en entornos controlados, tanto en el centro de UAM (Movilidad Aérea Urbana) de EHang en Europa, ubicado en el aeropuerto internacional de Lleida-Alguaire, como en la ciudad de Tartu (Estonia) con el apoyo de EAVA (Estonian Aviation Academy), en colaboración con stakeholders y servicios de emergencias urbanos; se han desarrollado procedimientos, realizado pruebas de ensayo y elaborado documentación técnica.

El sistema se centraliza a través de una plataforma en la nube para conectar empresas y operadores de drones y para la gestión del tráfico aéreo no tripulado, que ha realizado ANRA Technologies, uno de los colaboradores del proyecto y primera empresa certificada por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) como proveedor de servicios U-space (USSP).

El proyecto U-SAVE está dotado de 499.700 euros y financiado por EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea. Además de los socios que integran el consorcio, cuenta con la adhesión y apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, Mobility City de Fundación Ibercaja, Novaltia, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Prolog, Grupo Hospitalario Hernán Cortés, el Clúster de Salud de Aragón (AraHealth) y la ciudad estonia de Tartu.

La jornada demostrativa de este lunes ha incluido la celebración de una mesa redonda en Mobility City de Fundación Ibercaja para explicar el vuelo y las características del proyecto U-Save, con la participación de ALIA, EIT Urban Mobility, EHANG, Bomberos de Zaragoza, AERA y Fundación Ibercaja