El Homenaje Templario de Monzón participa, un año más, en las Bodas de Isabel de Segura

La delegación montisonense participa en las Bodas de Isabel.

MONZÓN (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Monzón, Marta Montaner Durán, encabeza la delegación del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón en las Bodas de Isabel de Segura que se celebra este fin de semana en la ciudad de Teruel.

Un año más, ha explicado la concejal Marta Montaner Durán, acudimos a "Teruel a revivir la fiesta de Los Amantes con la que tenemos una estrecha relación, ya que Diego de Marcilla desde hace unas ediciones se ha incorporado a nuestro homenaje templario. Este año acudimos a Teruel, por primera, con nuestra declaración de fiesta de interés turístico nacional".

Este año la delegación montisonense la componen miembros de Trotamundos, Frente del Este Militaria, L 'Orache, Donzaineros de Monzón y Sonus Venti. El viernes, día 20 de febrero, la representación institucional participará en la recepción del Ayuntamiento de Teruel, justo antes de la lectura del pregón, que tendrá lugar a las 12.45 horas.

Por la tarde, invitados por la Federación de Asociaciones 'Las Bodas de Isabel de Segura' acudirán a la entrega de los premios Defensor Tirwal en la Iglesia de San Pedro.

El sábado, día 21 de febrero, participarán en el desfile en el Torneo del Rey Jaime I, las danzas medievales en el Parque de los Fueros, el pasacalle por la pasarela de Ambeles y Paseo del Óvalo y en la entrada de las tropas de Aragón y llegada de Diego de Marcilla. El domingo, día 22 de febrero, desfile acompañando a la Comitiva de los funerales de Diego de Marcilla.

Las Bodas de Isabel de Segura recrean la trágica historia de los Amantes de Teruel, una narración del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que cada mes de febrero transforma la ciudad en un gran escenario medieval, festivo y cultural. Este año alcanzan la 30 edición, tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.