El Hospital Comarcal de Barbastro (Huesca) cuenta con un nuevo grupo electrógeno

Nuevo grupo electrógeno instalado para el Hospital de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Barbastro (Huesca) ha incorporado un nuevo grupo electrógeno para reforzar la seguridad de su suministro eléctrico y garantizar la continuidad de la actividad asistencial ante posibles incidencias en la red.

La instalación del nuevo equipamiento concluyó a finales de agosto, tras completarse satisfactoriamente todas las pruebas de funcionamiento.

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha invertido 130.000 euros en esta actuación, que ha permitido sustituir uno de los antiguos equipos y dotar al centro de un sistema de última generación, fundamental para garantizar la atención sanitaria en un hospital de estas características.

El centro dispone de dos grupos electrógenos destinados a suministrar electricidad en situaciones de avería o emergencia. Cada uno de ellos alimenta diferentes áreas del hospital, por lo que ambos son necesarios para asegurar el suministro eléctrico de emergencia de la totalidad del complejo hospitalario.

Ahora se ha sustituido uno de los dos grupos electrógenos del Hospital de Barbastro debido a su antigüedad y al estado de desgaste que presentaba tras años de servicio.

La disponibilidad de grupos electrógenos adecuadamente dimensionados resulta esencial en centros sanitarios, donde cualquier interrupción del suministro eléctrico puede afectar tanto a la actividad asistencial como al funcionamiento de equipos e instalaciones críticas.

El apagón nacional registrado en España el 28 de abril de 2025 puso de manifiesto la importancia de disponer de sistemas de respaldo energético robustos y actualizados.