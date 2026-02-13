El Hospital Miguel Servet avanza en su reforma y triplica sus habitaciones de aislamiento en hematología

1051819.1.260.149.20260213153051 El Hospital Miguel Servet de Zaragoza triplica las habitaciones de aislamiento de Hematología y realiza una renovación integral de la planta. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha inaugurado este viernes la renovación integral de la planta de Hematología, que ha permitido ampliar de dos a seis las habitaciones de aislamiento destinadas a pacientes inmunodeprimidos, especialmente aquellos que requieren un trasplante de médula ósea o terapias avanzadas con células CAR-T, cuya aplicación acaba de serle autorizada al centro hospitalario aragonés por las empresas farmacéuticas propietarias.

El acto ha contado con la participación de la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo; de la gerente del sector sanitario Zaragoza II, Patricia Palazón, y de la jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia de este hospital, Pilar Delgado, además de otros responsables del centro.

La adecuación de esta planta, iniciada en julio de 2025, ha supuesto la renovación de un total de 290 metros cuadrados, de los cuales 160 corresponden a la zona de aislamiento. La actuación ha contado con un presupuesto de 1.063.102,19 euros, IVA incluido.

La intervención ha permitido renovar todo el área de hospitalización y contar no solo con más habitaciones de aislamiento, sino instalar en ellas tecnología de última generación, depuración de aire con filtros HEPA, monitorización continua de partículas y parámetros ambientales y una climatización mejorada, así como ofrecer a los pacientes espacios más confortables, amplios y modernos.

La gerente de Salud, Ana Castillo, ha felicitado a la gerencia del sector sanitario Zaragoza II y a la dirección del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza por el trabajo que están realizando para mejoras las instalaciones de este centro a través del Plan de Transformación puesto en marcha en mayo de 2025, que contempla 11 reformas y una inversión de 11,3 millones de euros.

"Los aragoneses están de enhorabuena porque la puesta en marcha de estos nuevos espacios supone una importante mejora para los pacientes inmunodeprimidos, especialmente aquellos que requieren trasplantes de médula ósea", ha asegurado.

Cada año, se realizan en este hospital unos 45 trasplantes de este tipo. Una cifra que ahora podrá verse incrementada.

TRATAMIENTOS CON TERAPIAS CAR-T

La gerente del Salud ha explicado que, "a la par, se implementa un avance terapéutico relevante: se ponen en marcha en Aragón los tratamientos con terapias con células CAR-T. Se trata de una forma avanzada de inmunoterapia para destruir de manera específica las células tumorales".

Las células CAR-T --'Chimeric Antigen Receptor T-cells' en inglés-- son linfocitos T del propio paciente que se modifican genéticamente en el laboratorio para que reconozcan y ataquen células cancerosas mediante un procedimiento médico previo de aféresis en el que la sangre extraída al paciente se somete a un filtrado en una máquina centrífuga que extrae componentes específicos antes de serle devuelta.

Gracias a los nuevos espacios, a la acreditación obtenida por este hospital, así como al esfuerzo de los profesionales, a partir de ahora se van a poder ofrecer este tipo de tratamientos con las máximas garantías de seguridad y calidad asistencial, evitando los desplazamientos de los pacientes fuera de Aragón.

Las terapias CAR-T se van a poner en marcha en las próximas semanas, gracias a las nuevas habitaciones de aislamiento, comenzando con los linfomas. Así, dos pacientes con linfoma harán uso de las nuevas instalaciones a partir de marzo.

La gerente del sector Zaragoza II, Patricia Palazón, ha subrayado que esta renovación "es el resultado del esfuerzo conjunto de los profesionales del hospital, que han trabajado de forma coordinada para hacer posible una mejora que repercute directamente en la seguridad y el bienestar de los pacientes".

La jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Pilar Delgado, ha destacado que la nueva planta "supone un avance fundamental para mejorar la atención a pacientes inmunodeprimidos, en un entorno más seguro, moderno y adaptado a sus necesidades", y ha remarcado la importancia de contar con instalaciones acordes a la complejidad de los tratamientos que se realizan en el servicio.

TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

El trasplante de médula consiste en sustituir las células madre enfermas del paciente por células sanas procedentes de un donante compatible o del propio paciente, con el objetivo de regenerar el sistema hematopoyético y permitir la producción normal de células sanguíneas. Este procedimiento es fundamental en el tratamiento de diversas patologías hematológicas, como leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple y síndromes mielodisplásicos.

Cada año, el servicio realiza alrededor de 15 trasplantes alogénicos --de un donante compatible-- y 30 autólogos --del propio paciente--, una actividad que podrá incrementarse en los próximos años gracias a esta ampliación.

En este ámbito, se sitúan las terapias con células CAR-T, una forma avanzada de inmunoterapia para destruir de manera específica las células tumorales.

La inmunoterapia personalizada utiliza células sanas del propio paciente para destruir células tumorales y ofrece nuevas alternativas de curación a los pacientes, principalmente a aquellos que sufren cánceres de sangre, como linfomas, leucemias y mieloma múltiple.

Se trata de tratamientos complejos, altamente especializados, que requieren una atención multidisciplinar y unas condiciones de aislamiento muy estrictas para proteger a pacientes especialmente vulnerables durante periodos que, habitualmente, pueden prolongarse alrededor de un mes.

NUEVAS HABITACIONES DE AISLAMIENTO

En este contexto, la nueva planta de Hematología supone un salto cualitativo en la atención a estos pacientes. Las nuevas habitaciones de trasplante, más modernas, amplias y tecnológicamente avanzadas, están diseñadas para ofrecer un entorno de máxima seguridad clínica, con sistemas de presión positiva, filtrado del aire y circuitos diferenciados que reducen al mínimo el riesgo de infecciones.

Además, la ampliación del número de habitaciones permite incrementar la capacidad asistencial del servicio y acortar los tiempos de espera acabando con el "problema logístico" que, ha reconocido Pilar Delgado, se producía por disponer únicamente de dos habitaciones que se reservaban para los pacientes de programa de trasplantes.

Estas mejoras, ha recalcado la gerente del sector sanitario Zaragoza II, Patricia Palazón, "garantizan la dignidad de los pacientes y sus familiares", habilitando espacios "que respeten la privacidad, que minimicen la sensación de aislamiento y que faciliten la comunicación con los equipos asistenciales y tengan en cuenta el impacto emocional y logístico que estos tratamientos generan en las familias".

Así, las nuevas habitaciones --también conocidas como "cámaras" o "burbujas" por el aspecto que requerían las imprescindibles medidas de aislamiento-- preservan la calidad del aire para pacientes que presentan un estado de salud muy delicado, manteniendo la apariencia de estancias hospitalarias normales y facilitan de paso el acceso de los familiares.

LA HABITACIÓN COMO PARTE DEL TRATAMIENTO

Delgado ha remarcado al respecto las necesidades que presentan estos pacientes en un equilibrio entre el imprescindible aislamento y la necedidad de sentirse acompañados y atendidos: "La habitación no es solamente un espacio físico, es parte del tratamiento", ha remarcado.

Esta renovación se enmarca dentro del plan de transformación del Hospital Universitario Miguel Servet, que contempla numerosas actuaciones orientadas a la mejora de los espacios, la tecnología y los entornos de trabajo. La próxima y más inmediata intervención, ha detallado Castillo, será la reforma de la UCI pediátrica, que comenzará el próximo 2 de marzo.