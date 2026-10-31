El Hospital Miguel Servet pone en marcha una iniciativa de apoyo a personas recién diagnosticadas de cáncer

El programa consiste en encuentros mensuales, abiertos y participativos, que se celebrarán el primer lunes de cada mes a las 16.00 horas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet pone en marcha el proyecto 'Cuando todo empieza, estamos contigo', una iniciativa dirigida a personas recientemente diagnosticadas de cáncer y a sus familiares con el objetivo de ofrecer acompañamiento, orientación y apoyo emocional desde los primeros momentos tras el diagnóstico.

El programa consiste en encuentros mensuales, abiertos y participativos, que se celebrarán el primer lunes de cada mes a las 16.00 horas. La próxima sesión tendrá lugar el 3 de noviembre (al ser el lunes festivo) en las aulas del Instituto de Investigación de Aragón, primera planta del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

La iniciativa nace para dar respuesta a una necesidad frecuente entre los pacientes: afrontar la incertidumbre que surge tras recibir un diagnóstico oncológico. A través de un espacio de encuentro y diálogo, los participantes podrán compartir experiencias, resolver dudas y encontrar apoyo en otras personas que han recorrido previamente el mismo proceso.

El proyecto se basa en el modelo de pacientes expertos, incorporando a las sesiones a personas que han vivido la enfermedad y que pueden aportar una visión cercana sobre aspectos cotidianos que van más allá de la atención clínica. Junto a ellas, participan profesionales sanitarios y no sanitarios de distintas disciplinas del hospital zaragozano y especialistas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Durante los encuentros, se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión emocional del diagnóstico, los cambios físicos asociados a la enfermedad y los tratamientos, la vida laboral, las relaciones personales y familiares, así como los recursos de apoyo disponibles para pacientes y cuidadores.

Los impulsores de la iniciativa destacan que este proyecto complementa la atención sanitaria desde una perspectiva de humanización.

Las sesiones persiguen cuatro objetivos fundamentales: reducir la ansiedad y el impacto emocional asociados al diagnóstico; favorecer el apoyo mutuo y la conexión entre pacientes recién diagnosticados; complementar la atención sanitaria con acompañamiento emocional y experiencial y dar valor al conocimiento y la experiencia de los pacientes expertos, convirtiéndolas en un apoyo para otras personas que inician el mismo proceso.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el enlace que aparece bajo estas líneas: https://forms.gle/QoTWWEA1Ayq4actY6