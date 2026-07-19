El Hospital Miguel Servet realiza el primer trasplante de córnea asistido con láser de femtosegundo en Aragón

Iembros del equipo de Oftalmología del Hospital U. Miguel Servet tras la intervención. En el centro, los doctores A. Mateo y V. Mallén, junto al equipo quirúrgico y al láser Victus de Bausch + Lomb. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha realizado con éxito su primer trasplante de córnea asistido mediante el láser de femtosegundo Victus (Bausch + Lomb), un apoyo tecnológico que supone un importante avance en la cirugía corneal del centro.

La intervención fue realizada este martes 14 de julio por los doctores Antonio Mateo y Víctor Mallén, con la colaboración del equipo de quirófano de Oftalmología, y concluyó con un excelente resultado clínico.

"En el Servet hemos realizado el primer trasplante de córnea con láser de femtosegundo en Aragón", resalta el oftalmólogo Víctor Mallén. "Esta tecnología -añade- nos permite una mayor precisión en los cortes, reducir las suturas y aumentar la seguridad del procedimiento. Un avance innovador que ha llegado para quedarse".

La incorporación de esta tecnología permite efectuar cortes corneales de extraordinaria precisión tanto en la córnea donante como en la receptora, mejorando el ajuste entre ambos tejidos y ampliando las posibilidades quirúrgicas en los distintos tipos de trasplante corneal.

Según explica el doctor Antonio Mateo, oftalmólogo del Hospital Universitario Miguel Servet, "el láser de femtosegundo nos permite realizar técnicas mucho más seguras, reproducibles y adaptadas a cada paciente. Podemos diseñar el tipo de corte y el tipo de trasplante de manera personalizada, consiguiendo procedimientos más fiables y precisos".

Una de las principales ventajas de esta tecnología es la capacidad de realizar cortes perfectamente programados y reproducibles, logrando que las superficies de la córnea donante y receptora encajen con gran exactitud.

"Podemos hacer que el tejido donante y el receptor encajen prácticamente como las piezas de un puzle. Esa mejor adaptación de los bordes nos permite reducir el número de suturas necesarias", señala el especialista.

En los trasplantes corneales penetrantes convencionales suelen emplearse alrededor de 16 puntos de sutura. Con la ayuda del láser de femtosegundo, esa cifra puede reducirse aproximadamente a la mitad, lo que favorece una mejor estabilidad de la herida quirúrgica y puede contribuir a una recuperación visual más rápida y predecible en pacientes seleccionados.

CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN EN TIEMPO REAL

El sistema utilizado incorpora tecnología de tomografía de coherencia óptica (OCT), que permite visualizar la córnea en tiempo real durante la intervención. Gracias a ello, los cirujanos pueden determinar con exactitud la profundidad, el tamaño y la forma de cada corte antes y durante la cirugía.

"Ya no trabajamos únicamente de forma manual. Podemos ver exactamente dónde queremos cortar y a qué profundidad, lo que nos permite diseñar cada intervención con una precisión extraordinaria y personalizarlo a cada paciente", explica el doctor Mateo.

Esta capacidad resulta especialmente útil en los trasplantes lamelares, en los que solo se sustituyen determinadas capas de la córnea. En estos procedimientos, la precisión es fundamental para evitar complicaciones y preservar el tejido sano del paciente.

MAYOR PRECISIÓN EN LOS TRANSPLANTES POR CAPAS

Además de los trasplantes de córnea completos, la tecnología de femtosegundo mejora la seguridad de las intervenciones en las que únicamente se reemplazan capas concretas de la córnea.

"Hay trasplantes que requieren trabajar con espesores extremadamente finos. Cuando estas preparaciones se realizan de manera manual pueden producirse microperforaciones que obligan a modificar la cirugía prevista. Con esta tecnología aumentamos la precisión y mejoramos las posibilidades de completar el procedimiento tal y como se había planificado", destaca el especialista.

La utilización del láser permite asimismo personalizar cada intervención en función de las características anatómicas de cada paciente, ya que no existen dos córneas exactamente iguales.

La incorporación del láser de femtosegundo no solo mejora la precisión quirúrgica, sino que puede contribuir a reducir complicaciones, mejorar los resultados funcionales y optimizar el éxito a largo plazo de los trasplantes.