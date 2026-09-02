El Hospital Quirónsalud Zaragoza impulsa la investigación en hematología con estudios sobre anemia y enfermedades raras

Archivo - El doctor José María Grasa Ullrich, el doctor Alejandro García Ortego, la doctora Pilar Giraldo y el doctor Sergio Felipe Pinzón. - QUIRÓNSALUD ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza impulsa la investigación en hematología para mejorar el diagnóstico, facilitar el acceso a terapias innovadoras y avanzar hacia una medicina más personalizada. Para ello, desarrolla dos líneas complementarias: los ensayos clínicos en anemia y déficit de hierro y el estudio de patologías raras hematológicas y metabólicas, con especial atención a la enfermedad de Gaucher.

Esta actividad constituye un área estratégica del Servicio de Hematología. "Además de ampliar el conocimiento científico y acercar a los pacientes nuevas opciones terapéuticas, contribuye a consolidar una cultura investigadora y una forma de trabajo basada en la evidencia dentro del hospital", ha explicado el doctor José María Grasa Ullrich, jefe del Servicio de Hematología.

PROBLEMAS DE SALUD MUY FRECUENTES

Una de las principales líneas de investigación, liderada por el doctor Sergio Felipe Pinzón, se centra en la anemia y el déficit de hierro, dos problemas de salud muy frecuentes, especialmente entre las mujeres. Aunque su impacto suele infravalorarse, pueden provocar cansancio, menor rendimiento físico, dificultades de concentración y una importante afectación de la calidad de vida.

El Servicio de Hematología actúa actualmente como centro investigador principal y coordinador de un ensayo clínico dirigido a mujeres con anemia por déficit de hierro, un papel que va más allá de la participación como centro colaborador. El objetivo es evaluar tratamientos más eficaces, mejor tolerados y que favorezcan la adherencia.

"No se trata solo de corregir una cifra de hemoglobina o de hierro, sino de conseguir que el paciente pueda mantener el tratamiento y recuperar su calidad de vida", ha destacado el doctor Pinzón.

Además de participar en proyectos multicéntricos, el Servicio facilita a los pacientes el acceso a ensayos clínicos sin necesidad de desplazarse a otros centros y continúa avanzando hacia una hematología cada vez más personalizada gracias al desarrollo de nuevas terapias dirigidas, la inmunoterapia y una mejor caracterización biológica de las enfermedades.

AVANCE PIONERO

La segunda gran línea de investigación del Servicio está dirigida por la doctora Pilar Giraldo y se centra en enfermedades raras hematológicas y metabólicas, patologías poco frecuentes que afectan a la sangre, la médula ósea, el sistema inmunitario y distintos procesos metabólicos, muchas de ellas de origen genético.

Como parte de esta línea de investigación, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza participa en un ensayo clínico fase I-II de terapia génica para la enfermedad de Gaucher tipo 1, en el que es actualmente el único hospital español que ha incluido pacientes. Esta experiencia sitúa al centro hospitalario en un entorno internacional de referencia y ha permitido presentar recientemente sus resultados en el Congreso de la European Hematology Association (EHA), uno de los encuentros científicos más importantes de la especialidad.

Asimismo, el equipo desarrolla proyectos sobre otras enfermedades hematológicas raras, como la mielofibrosis, la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica o la mastocitosis, así como sobre enfermedades lisosomales --Gaucher, Fabry, déficit de lipasa ácida lisosomal o ASMD--. Todo ello en colaboración con especialistas de farmacia, cardiología, neurología, radiología y otros servicios, y con participación en proyectos nacionales e internacionales.

Uno de los principales retos continúa siendo reducir el retraso diagnóstico. Muchos pacientes presentan durante años síntomas inespecíficos que pueden confundirse con enfermedades más frecuentes. "Hay que conocerlas para pensar en ellas", ha señalado la doctora Giraldo, quien ha insistido en la importancia de reforzar la formación y la sensibilización entre los profesionales sanitarios.

En los últimos años, los avances en diagnóstico genético y enzimático, biomarcadores, técnicas de imagen y nuevos tratamientos específicos han permitido detectar antes estas enfermedades e impulsar un seguimiento cada vez más personalizado. "Nuestro objetivo es que los pacientes vivan más y mejor, con menos incertidumbre y con una atención más precisa", ha resumido la especialista.

INVESTIGACIÓN QUE GENERA VALOR

El Grupo Quirónsalud enarbola la investigación y la innovación como dos señas de identidad, entendiendo la actividad investigadora como "uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud".

Un compromiso, ha continuado, que responde "al convencimiento de que la generación de conocimiento contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, para avanzar hacia una medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada".

Así, la apuesta por la investigación del Grupo y sus hospitales se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad, gracias a la mejora de procesos y a la cooperación entre profesionales e instituciones, con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en el último año.