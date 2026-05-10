El Hospital Universitario Obispo Polanco pone en marcha una Escuela de Pacientes Ostomizados

Imagen de de una de las sesiones de la Escuela de Pacientes Ostomizados celebradas del Hospital Universitario Obispo Polanco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha puesto en marcha una Escuela de Pacientes Ostomizados, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas portadoras de un estoma mediante un espacio específico de información, formación y apoyo entre pacientes.

El proyecto, impulsado desde Enfermería de Consultas Externas con la colaboración del servicio de Cirugía General, busca ofrecer una atención integral que ayude a los pacientes a afrontar los cambios físicos, emocionales y sociales asociados a la ostomía. La evidencia científica señala que el intercambio de experiencias entre iguales favorece la autogestión de la salud y mejora el bienestar emocional.

La creación de un estoma supone un importante impacto en la vida de la persona, tanto a nivel físico como psicológico y social. Por este motivo, la Escuela pretende favorecer que los pacientes adquieran herramientas y conocimientos que les permitan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en su vida diaria.

La iniciativa ha sido promovida por la enfermera estomaterapeuta del centro y nace con el objetivo de humanizar la atención sanitaria y responder de forma integral a las necesidades físicas, psíquicas, emocionales y sociales de estos pacientes. Además de la formación sanitaria, la Escuela se plantea como un espacio de encuentro donde compartir experiencias, resolver dudas y generar apoyo mutuo.

Jessica Martín, enfermera estomaterapeuta de Consultas Externas del Hospital Universitario Obispo Polanco, ha expuesto que "la Escuela de Pacientes Autonomizados es un paso decisivo para una atención más humana y cercana. Este espacio permite que las personas compartan experiencias, dudas y emociones y aprendan a gestionar su día a día con mayor autonomía". Ha remarcado que "la evidencia demuestra que el apoyo entre iguales mejora la salud, el bienestar y por eso este programa sitúa al paciente en el centro del cuidado".

El programa está coordinado por la enfermera estomaterapeuta y cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Cirugía General, Psicología, Fisioterapia, Trabajo Social y Nutrición, con el fin de ofrecer una atención adaptada a las necesidades de cada paciente. La Escuela inició su actividad el pasado 11 de marzo y hasta el momento ha celebrado cuatro sesiones, en las que han participado alrededor de una veintena pacientes.

Un estoma es una abertura creada mediante una intervención quirúrgica que permite realizar funciones del organismo cuando la vía natural no puede utilizarse. Puede ser temporal o definitivo, según cada situación clínica, y se emplea en pacientes con distintas patologías, entre ellas determinados cánceres colorrectales o enfermedades intestinales graves.