El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza impulsa el programa 'Preparando la llegada de tu bebé'

Dentro del Plan Obstétrico Integral, se ha reforzado esta iniciativa para seguir avanzando en la excelencia asistencial y aportar tranquilidad a las futuras madres. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, dentro del Plan Obstétrico Integral que desarrolla la Unidad de la Mujer y Cuidados del Niño, ha reforzado el programa 'Preparando la llegada de tu bebé', con el objetivo de seguir avanzando en la excelencia asistencial y aportar tranquilidad a las futuras madres.

Para ello, el centro ha acogido un encuentro en el que participaron diferentes especialistas y se proyectaron varios vídeos con testimonios de pacientes, además de mostrar lasinstalaciones y explicar las distintasfases desde la llegada al hospital. De esta forma, durante la primera sesión, con cerca de 90 asistentes, tanto ellas como sus familiares han podido conocer de primera mano a los profesionales que les acompañarán en este momento tan importante, familiarizarse con el proceso del parto paso a paso, conocer las novedades del hospital y resolver sus dudas.

El encuentro, que se repetirá de forma periódica a lo largo del año, ha estado dirigido por el doctor Néstor Herráiz, jefe Clínico de Obstetricia y Urgencias Ginecológicas, quien ha explicado el modelo de parto de Quirónsalud, el trabajo en equipo de los profesionales y los recursos técnicos y asistenciales disponibles para garantizar una atención integral.

En este sentido, el especialista ha destacado que la madre puede venir acompañada por el ginecólogo de referencia, manteniendo la continuidad asistencial en todo el proceso. "Igualmente si el parto es de urgencia, el equipo está preparado para atender de manera inmediata en cualquier momento, ya que otro de nuestros puntos diferenciales es que contamos con una matrona presencial las 24 horas durante los 365 días", ha agregado.

A continuación, las matronas Prado Abad y Leticia Lezcano han explicado de forma clara y cercana cómo es el proceso desde la llegada al hospital, cómo se acompaña durante la dilatación y el parto, y cómo se cuida a la madre para que se sienta segura y tranquila en las diferentes fases.

Tras ello, la doctora Natalia Peña, del equipo de Anestesia, se ha centrado en la anestesia epidural y ha resuelto las dudas al respecto.

Asimismo, han intervenido la doctora Cruz Monterde, coordinadora de la UCI Pediátrica y Hospitalización, y Montse Albert, enfermera supervisora de estas mismas áreas, quienes han expuesto el papel del equipo de neonatología en el nacimiento, así como la atención y los cuidados del recién nacido.

Por su parte, la directora del área de Experiencia del Paciente, Marta Berni, ha subrayado que "todo el equipo del hospital trabaja con el objetivo de que cada madre se sienta cuidada y acompañada, especialmente en momentos tan significativos como es dar a luz".

PARTO PERSONALIZADO

El doctor Néstor Herráiz ha destacado que el hospital cuenta con un modelo de parto personalizado, en el que la madre y el bebé están en el centro de todas las decisiones.

Para ello, el hospital está formado por un equipo multidisciplinar altamente cualificado, en el que ginecólogos, matronas, anestesistas, neonatólogos y personal de enfermería trabajan de manera coordinada para aportar la mejor atención a la madre y al recién nacido.

El centro está preparado para abordar cualquier tipo de parto, "desde los normales hasta los más complejos". Así, ha apostillado: "Somos el único centro privado en Aragón con una UCI Pediátrica, por lo que, ante cualquier complicación, el bebé estará atendido por profesionales especializados para garantizar un cuidado de máxima calidad asistencial".

Además, el hospital integra un área de obstetricia moderna y equipada con cinco unidades de trabajo de parto y recuperación y dos quirófanos.

PARTO ACTIVO

En Quirónsalud, se promueve un parto activo, facilitando que la madre pueda moverse con libertad durante la dilatación. "Contamos con monitorización fetal inalámbrica y ofrecemos distintas técnicas para mejorar el bienestar y favorecer la evolución del parto, como la movilización pélvica o el uso de pelotas obstétricas".

Una vez que nace el bebé, el equipo de matronas lleva a cabo el contacto piel con piel y ayuda en el inicio de la lactancia materna.

Por su parte, el equipo de pediatría acompaña a la madre y a su hijo en todo el proceso peri y postnatal mediante una atención experta y un seguimiento cercano.