Archivo - El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza incorpora tecnología SPECT-TAC de última generación. - QUIRÓNSALUD - Archivo

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza incorpora un nuevo equipo de medicina nuclear de última generación, la gammacámara SPECT-TAC, una tecnología avanzada que permite realizar diagnósticos con un mayor grado de precisión, seguridad y rapidez.

Este sistema integra en un único equipo dos técnicas complementarias: la Tomografía Axial Computarizada (TAC), que ofrece imágenes anatómicas detalladas y permite visualizar la forma, tamaño y localización de órganos y posibles lesiones, y la Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT), una prueba de medicina nuclear que aporta información funcional y molecular sobre el comportamiento de los tejidos y órganos.

La combinación simultánea de ambas tecnologías hace posible obtener imágenes fusionadas de alta resolución, en las que se superponen datos estructurales y funcionales, proporcionando una visión mucho más completa y precisa del organismo.

Gracias a esta fusión de imágenes, el SPECT-TAC permite no solo localizar con exactitud una lesión, sino también comprender su actividad biológica, lo que resulta clave para el diagnóstico, la planificación del tratamiento y el seguimiento de múltiples patologías, especialmente en el ámbito oncológico, cardiovascular, endocrinológico y osteoarticular.

Entre sus principales ventajas destaca la optimización de los tiempos de exploración, al realizarse ambas pruebas de forma simultánea en una sola sesión, lo que mejora la experiencia del paciente.

Además, el equipo incorpora avanzados sistemas de procesamiento y reconstrucción de imagen que permiten reducir la dosis de radiación administrada, incrementando así la seguridad sin comprometer la calidad diagnóstica.

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA ASISTENCIAL

Con la incorporación de esta tecnología SPECT-TAC, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza refuerza su apuesta por la innovación y la excelencia asistencial, convirtiéndose en el primer centro de la sanidad privada de Aragón en disponer de un equipo de estas características, consolidando su posición como referente en diagnóstico por imagen y medicina nuclear en la comunidad autónoma.

El nuevo equipo está liderado por los doctores Pablo Navarro y Estela Arroyo, especialistas en Medicina Nuclear, referentes en Aragón y con más de 25 años de experiencia, quienes destacan el valor clínico de esta tecnología en la práctica asistencial diaria.

"Esta integración mejora de forma significativa la precisión diagnóstica al permitir localizar con mayor exactitud las lesiones, reducir posibles fuentes de error y complementar la información funcional con datos anatómicos de alta resolución. Todo ello incrementa la especificidad de las exploraciones y facilita una toma de decisiones más fiable", ha explicado el doctor Pablo Navarro.

Asimismo, la doctora Arroyo ha añadido: "Esta nueva tecnología permite reducir la dosis del radiofármaco, convirtiendo esta técnica en un procedimiento seguro, con una muy baja incidencia de efectos adversos, lo que refuerza su papel como herramienta clave en el diagnóstico y seguimiento de múltiples patologías".

BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES

De este modo, los estudios realizados con tecnología SPECT-TAC ofrecen importantes beneficios, como una mayor precisión diagnóstica, una reducción en el tiempo de diagnóstico y una menor cantidad de radiación en el paciente.

Igualmente, otra ventaja importante es que los pacientes podrán realizar estas exploraciones dentro del propio hospital, evitando desplazamientos a otros centros y facilitando una atención más ágil, coordinada y multidisciplinar.

Los especialistas han subrayado que "la proximidad entre los profesionales de medicina nuclear y el resto de los servicios médicos favorece una planificación diagnóstica y terapéutica más eficaz, mejorando la experiencia asistencial y la seguridad".

SIN INGRESO HOSPITALARIO

El procedimiento SPECT-TAC es ambulatorio y no requiere ingreso hospitalario. Tras una entrevista personal y firma del consentimiento, se realiza la administración intravenosa del radiofármaco --similar a una extracción de sangre--.

Pasado un tiempo que, según la exploración a realizar, puede variar entre pocos minutos y 3-4 horas o en algún caso 24-48 horas, se realiza la adquisición de imágenes que suele durar unos 30 minutos.

Durante la prueba se realiza un estudio gammagráfico desde diversos ángulos para obtener imágenes en cortes transversales (SPECT) que, posteriormente, se fusionan con una imagen radiológica (TAC) para tener una reconstrucción en 3D de las estructuras corporales, evaluando, en una sola exploración, la función (SPECT) y la anatomía (TAC) del órgano objeto de estudio.

APLICACIONES DE LA NUEVA TECNOLOGÍA

El nuevo SPECT-TAC tiene aplicaciones en numerosas especialidades médicas, como en oncología (tumores de mama, tiroides, neuroendocrinos, derivados de la cresta neural o de glándulas adrenales), cardiología (enfermedad coronaria o isquémica), traumatología (alteraciones de la columna vertebral, infección ósea, inflamación articular o metástasis) y radiocirugía (detección del ganglio centinela, que es el primer ganglio linfático al que se extiende el cáncer desde un órgano adyacente, cirugía radioguiada de paratiroides), entre otras.

En el ámbito oncológico, resulta especialmente útil para la detección, la estadificación y el seguimiento de diferentes tipos de cáncer, así como para evaluar la respuesta a los tratamientos, contribuir a una planificación terapéutica más precisa y descartar recaídas.

Por otro lado, el SPECT-TAC supone un importante avance en el diagnóstico de patologías no oncológicas. La tecnología mejora la evaluación de complicaciones traumatológicas y neuroquirúrgicas y facilita el estudio de prótesis y lesiones óseas difíciles de detectar con otras técnicas.

Además, amplía la precisión diagnóstica en especialidades como cardiología, donde contribuye a valorar la viabilidad miocárdica, predecir eventos cardíacos y descartar la isquemia miocárdica. En neumología, aumenta la sensibilidad para la detección de tromboembolismos pulmonares.