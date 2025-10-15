Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza resalta los beneficios del acompañamiento a los pacientes oncológicos

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo domingo, día 19 de octubre, refuerza la sensibilización sobre los beneficios y la importancia que tiene el acompañamiento a lo largo de la enfermedad. Una labor de apoyo que desarrolla de manera conjunta con los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer de la capital aragonesa para favorecer el bienestar de los pacientes durante las sesiones de tratamiento.

Para concienciar sobre la necesidad y el valor de este trabajo diario, el centro hospitalario ha elaborado un vídeo en el que, bajo el título de 'Historias con corazón', se recogen testimonios de voluntarios, especialistas y una paciente con cáncer de mama.

La colaboración con la asociación comenzó en 2024 y el objetivo es ampliar el equipo de voluntariado que participa en esta iniciativa, ya que la acogida ha sido muy positiva tanto por parte de los pacientes como de los profesionales. "Esta sinergia es una muestra más de todo aquello que nos une para ofrecer una red de apoyo en las diferentes fases del tratamiento", ha manifestado la directora de Experiencia del Paciente del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Marta Berni.

Ha añadido que "de este modo, la asociación facilita un grupo de voluntarios que, en coordinación con los especialistas de Quirónsalud, están dispuestos a brindar un acompañamiento basado en la excelencia y la cercanía para evitar que se sientan solos".

ESCUCHAR CON EL CORAZÓN

Dos historias de este compromiso con los demás son Manoli Sanz y José María Melendo. Ambos son voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer y comparten una misma misión: ayudar a los pacientes oncológicos para mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible. Un servicio que también se presta a los familiares.

Para ello, coinciden en que es clave "tener empatía", "la mente abierta" y "escuchar con el corazón". Una compañía que resulta muy importante para muchas personas como Clara Escribano, quien padece cáncer de mama. "Estar arropada por familiares y voluntarios me ayuda a llevar mejor el proceso porque me aporta fuerza y seguridad para afrontar esta batalla y no sentirme sola".

AUMENTA EL ÁNIMO Y LA CONFIANZA

La doctora Elena Aguirre, directora del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, ha asegurado que "el paciente está sometido a un estrés adicional, por lo que el acompañamiento ayuda a disminuirlo". Ha continuado diciendo que "de esta manera es capaz de comprender mejor la información y de solventar sus dudas, lo que en definitiva hace que mejore la calidad de vida y el conocimiento que tiene de la enfermedad".

Por su parte, Cristina Pérez, enfermera del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, ha destacado que "tener a una persona cerca que escuche y ayude va a ser muy beneficioso". Entre las numerosas ventajas, "aporta más tranquilidad, puesto que se reduce el miedo y la ansiedad a la hora de enfrentarse a los tratamientos". Ha remarcado que "asimismo aumenta su ánimo y confianza, lo que resulta muy positivo para su mejoría".

ATENCIÓN INTEGRAL Y EQUIPOS DE VANGUARDIA

El Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza cuenta con un amplio conjunto de profesionales que trabajan mediante un modelo exclusivo de atención integral, el cual pivota sobre el 'comité de tumores': reunión periódica en las que intervienen los miembros de las distintas unidades multidisciplinares y los de las áreas de apoyo o de los diversos servicios hospitalarios.

La doctora Elena Aguirre ha expuesto que "en estos encuentros, se plantea el abordaje de cada caso, poniendo al servicio del paciente todos los recursos disponibles desde los distintos enfoques de cada especialidad y atendiendo a su situación particular". Ha destacado que "de esta forma, cada paso se coordina y optimiza de forma conjunta para ofrecer al paciente una asistencia integral e individualizada desde un acompañamiento continuo centrado siempre en su bienestar y cuidado".

Igualmente, para hacer frente a la enfermedad, el hospital universitario hace especial hincapié en la importancia de la detección precoz y la terapia individualizada. Para ello, dispone de equipos de vanguardia que posibilitan obtener los mejores resultados diagnósticos y ofrecer un servicio más ágil. Entre estos medios, destaca la resonancia de 3 teslas con la que se obtienen imágenes en alta resolución, lo que permite conseguir un rendimiento diagnóstico superior.