'Houdini, un musical mágico', llevará al Teatro Principal de Zaragoza el escapismo y la gran ilusión

Eduardo Galo de Santos, Ángela Gudiño, Pablo Puyol y María Eugenia Domínguez en la presentación de 'Houdini, un musical mágico' en el Teatro Principal de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá del 24 de septiembre al 18 de octubre el espectáculo 'Houdini, un musical mágico', una producción protagonizada por Pablo Puyol que fusiona el teatro musical con la magia de gran formato y que ofrecerá un total de 30 funciones durante las Fiesta del Pilar.

El montaje ha sido presentado en el hall del Teatro Principal por su director-gerente, José María Turmo; la jefa de Comunicación de beon Entertainment, María Eugenia DOmínguez; la responsable de giras LETSGO, Ángela Gudiño; el actor Pablo Puyol y el director musical Eduardo Galo de Santos. Durante el acto, Puyol y Galo de Santos han ofrecido también una muestra musical de la obra.

Turmo ha destacado que el espectáculo está llamado a ser "el gran espectáculo de las Fiestas del Pilar" y ha valorado que Zaragoza sea la primera ciudad que recibe la producción tras su temporada en Madrid. "Es la primera salida de Madrid, lo cual nos congratula y pone de manifiesto la importancia que la productora nos otorga", ha señalado.

La llegada de 'Houdini, un musical mágico' al Principal se enmarca en la colaboración habitual del teatro zaragozano con beon. Entertainment y LETSGO, dos productoras que, según ha apuntado Turmo, ofrecen "mayores garantías" para una propuesta de estas características.

UNA PRODUCCIÓN ESTRENADA EN MADRID

María Eugenia Domínguez ha explicado que el espectáculo permaneció la pasada temporada en el Teatro Calderón de Madrid, donde reunió a más de 90.000 espectadores y obtuvo una buena acogida tanto por parte de la crítica como del público. Ese resultado ha llevado a sus responsables a iniciar ahora un gira nacional.

La responsable de Comunicación de beon ha señalado que Zaragoza ha sido elegida para comenzar el recorrido por España por ser "una de nuestras ciudades talismán". La productora ya ha presentado en la capital aragonesa otros estrenos y giras y ha considerado especialmente significativo ofrecer aquí 30 funciones durante las fiestas.

Es una coproducción de LETSGO y beon. Entertainment. El montaje está escrito y dirigido por Federico Bellone, responsable de producciones como 'El fantasma de la Ópera', 'Mary Poppins', 'West Side Story' o 'Madame Butterfly'.

'Houdini, un musical mágico' está basado en el libro 'El hombre imposible' y es el resultado de más de diez años de desarrollo. La obra recorre la trayectoria del célebre ilusionista y showman, marcada por el riesgo, la obsesión, el ingenio y su empeño constante por desafiar los límites humanos.

La propuesta presenta a Houdini no solo como una figura del espectáculo, sino también como un hombre complejo, dividido entre la búsqueda del éxito, sus ambiciones y sus vínculos personales. De este modo, el musical aborda asuntos como el amor, la gestión del éxito, la ambición y el valor de las personas que acompañaron al artista a lo largo de su vida.

La función incluye más de veinte grandes ilusiones ejecutadas en directo, entre ellas trucos de escapismo, desapariciones y otros efectos diseñados específicamente para integrarse en la narración teatral.

Uno de los momentos más sorprendentes es la aparición de un elefante sobre el escenario. El protagonista ha tenido que formarse en magia, ilusionismo y escapismo para ejecutar los números durante la representación. "Pablo Puyol ha tenido que aprender a hacer trucos de magia, escapismo e ilusionismo, porque realmente sobre el escenario es un auténtico espectáculo", ha explicado Domínguez.

La función incluye más de veinte grandes ilusiones ejecutadas en directo, entre ellas trucos de escapismo, desapariciones y otros efectos diseñados específicamente para integrarse en la narración teatral. Uno de los momentos más sorprendentes es la aparición de un elefante sobre el escenario. El protagonista ha tenido que formarse en magia, ilusionismo y escapismo para ejecutar los números durante la representación. "Pablo Puyol ha tenido que aprender a hacer trucos de magia, escapismo e ilusionismo, porque realmente sobre el escenario es un auténtico espectáculo", ha explicado Domínguez.

MÚSICA, DANZA Y UN EQUIPO INTERNACIONAL

La música oficial es de Giovanni María Lori, quien combina el lenguaje clásico del teatro musical con influencias del folclore húngaro como homenaje a las raíces de Housini. Carlos López ejerce como director musical residente, con la asesoría de Julio Awad, y Edurardo Galo de Santos participa como director musicla del espectáculo.

Pablo Puyol ha defendido que se trata de una propuesta poco habitual en el panorama nacional, porque permite asistir al mismo tiempo a un musical y a un espectáculo de magia. "Es algo que no se ha visto en este país y que merece mucho la pena", ha afirmado. El actor ha animado al público a acudir al Teatro Principal y ha destacado que los números de magia están vinculados a la evolución del personaje.

Entre ellos figura el momento en el que Houdini hace aparecer un elefante, una de las escenas más llamativas del montaje. La producción plantea así un recorrido por la vida de uno de los ilusionistas más conocidos de la historia, pero también una reflexión sobre las contradicciones de una persona que convirtió el riesgo y la superación de los límites en el centro de su existencia.

30 FUNCIONES DURANTE LAS FIESTAS

Las representaciones comenzarán el 24 de septiembre y se prolongarán hasta el 18 de octubre. La programación incluye 30 funciones, de manera que el espectáculo permanecerá en cartel durante todo el periodo de las Fiestas del Pilar. Las entradas ya están a la venta a través de la web del Teatro Principal de Zaragoza. Además, habrá precios bonificados para las funciones del 24 de septiembre, 4 y 11 de octubre, a las 20.30 horas, así como para las sesiones previstas los días 7 y 15 de octubre.

La responsable de Comunicación de beon ha confiado en que el público zaragozano disfrute de una producción que ha tenido una buena respuesta en Madrid y que llega a la ciudad con una puesta en escena de grandes dimensiones. Turmo, por su parte, ha incidido en la importancia de que el Teatro Principal pueda acoger el inicio de la gira nacional y ha dado la bienvenida a las productoras y al equipo artístico.

Con esta propuesta, el Teatro Principal incorpora a su programación de las fiestas una producción que aspira a atraer tanto al público habitual de los musicales como a quienes buscan una experiencia escénica basada en el ilusionismo, el escapismo y los grandes efectos visuales.