La huelga registra un seguimiento del 12,17% entre los empleados públicos del Gobierno de Aragón

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ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y las principales centrales sindicales, UGT y CC.OO., ha registrado un seguimiento del 12,17% entre los empleados públicos del Gobierno de Aragón, según los últimos datos de recuento de esta tarde.

De los 51.321 efectivos contabilizados en el conjunto de la Administración autonómica, 11.663 estaban incluidos en los servicios mínimos y 4.827 han secundado la convocatoria.

El porcentaje de seguimiento se calcula, por tanto, sobre los 39.658 empleados públicos que podían ejercer el derecho a la huelga. De ellos, el 87,83% no se ha sumado a la convocatoria.

La jornada ha transcurrido con normalidad en los centros de trabajo y sin incidentes graves, de tal manera que se ha respetado tanto el derecho a la huelga como el derecho a trabajar.

Por sectores, en Sanidad se ha situado en el 4,05%, lo que supone que casi el 96% de los trabajadores que podían secundar la convocatoria no lo ha hecho. En Justicia, con un seguimiento del 5,63%, más del 94% no ha secundado el paro.

En Administración General, el seguimiento ha alcanzado el 10,86%, por lo que casi nueve de cada diez trabajadores no han secundado el paro. Educación ha registrado el porcentaje más elevado, con un 22,85%, si bien más del 77% de los trabajadores no se ha sumado a la huelga. En términos absolutos, Educación ha contabilizado 3.147 personas en huelga; Administración General, 980; Sanidad, 640; y Justicia, 60.

PROVINCIAS

Zaragoza ha registrado un seguimiento del 12,83%, con 3.524 personas en huelga; Huesca, del 12,63%, con 896; y Teruel, del 7,97%, con 407.

Dentro de los departamentos y organismos autónomos, el porcentaje más elevado corresponde al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, con un 23,68% y 462 personas en huelga sobre una plantilla de 2.342 efectivos.

También se han registrado seguimientos del 11,84% en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; del 11,13% en el Departamento de Medio Ambiente y Turismo; del 10,35% en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales; del 9,83% en el Instituto Aragonés de Empleo; y del 8,37% en el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial.

En el Departamento de Sanidad el seguimiento ha sido del 2,34%, mientras que entre el personal de Administración General del Servicio Aragonés de Salud se ha situado en el 1,39%.

Por sectores sanitarios, Zaragoza II ha presentado el porcentaje más elevado de seguimiento, con un 6,72%, seguido de Zaragoza I, con un 4,68%, y Zaragoza III, con un 2,99%. Los sectores de Huesca y Alcañiz han registrado un 2,84% y un 2,78%, respectivamente.

En cuanto al transporte de pasajeros, los concesionarios están cumpliendo los servicios mínimos establecidos para la prestación de los servicios públicos de transporte interurbano del nuevo mapa concesional.

A las 10.00 horas, el cumplimiento del conjunto de los servicios se situaba en el 87%. La mañana ha transcurrido con tranquilidad, salvo un conato de corte en la avenida de Madrid, a la altura de la Aljafería, sobre las 13.00 horas, y algunos retrasos en las líneas que circulan por plaza Europa y la avenida de los Pirineos en Zaragoza. No obstante, las expediciones correspondientes a los servicios mínimos se han realizado sin mayores problemas.