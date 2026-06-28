Huesca amplía su programa de visitas guiadas en el mes de julio con nuevos horarios y una visita nocturna los sábados

Cartel de la iniciativa del Ayuntamiento de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca amplía durante el mes de julio su programación de visitas guiadas con el objetivo de acercar el patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad tanto a visitantes como a oscenses que deseen redescubrir Huesca durante el verano.

La programación comenzará con visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11.00 horas, una propuesta que, debido al incremento de visitantes previsto durante la temporada estival, se ampliará a partir del 13 de julio.

Desde esa fecha, las visitas se realizarán todos los días en dos horarios: a las 11.00 horas y a las 18.00 horas, facilitando así una mayor flexibilidad para quienes deseen conocer la ciudad de la mano de un guía especializado.

Como principal novedad de este verano, el Ayuntamiento incorpora además una visita guiada nocturna todos los sábados del mes de julio, a las 22.00 horas, una experiencia diferente que permitirá descubrir la historia, los monumentos y las leyendas de Huesca en un ambiente único, aprovechando las agradables temperaturas de las noches estivales.

Durante los recorridos, los participantes podrán conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales de la ciudad, su evolución histórica y las curiosidades que han marcado la identidad de Huesca a lo largo de los siglos.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Huesca, llamando al teléfono 974 292 170 o escribiendo al correo electrónico oficinaturismo@huesca.es.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huesca continúa apostando por poner en valor el patrimonio de la ciudad y ofrecer una programación turística de calidad que contribuya a enriquecer la experiencia de quienes visitan Huesca durante el verano.