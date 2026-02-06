Huesca atenderá las necesidades de las nuevas áreas urbanísticas con nuevos centros de salud

HUESCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca han trabajado para detectar las necesidades futuras que existirán en las nuevas áreas urbanas que se desarrollen, donde habrá centros de salud nuevos, modernos y eficientes energéticamente.

Así lo ha indicado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, al manifestar su satisfacción por la puesta en servicio, el próximo lunes, 9 de febrero, del nuevo edificio que albergará el Centro de Salud del Perpetuo Socorro, que hasta ahora se ubicaba en unos locales del paseo Ramón y Cajal, y que pasará a denominarse centro de salud Ramón y Cajal.

"Con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón se ha trabajado mucho, con excelente coordinación institucional, para detectar las necesidades futuras para tener otros centros de salud" y ha recalcado que deberán ser "nuevos, modernos, competitivos, energéticos y adaptados a las necesidades de la ciudadanía". Ha añadido que "ahora vamos a abrir el nuevo edificio del centro, que es una reivindicación histórica, pero habrá más porque Huesca está de moda, está creciendo y desarrollándonos y eso vendrá con otros centros de salud".

Orduna ha recordado que el traslado del centro de salud a unas instalaciones apropiadas era una vieja reivindicación por los vecinos y usuarios y también por el personal sanitario. Atrás quedan 30 años de reivindicación y los inconvenientes que suponía, por sus características y estado, las instalaciones antiguas. "Por fin será una realidad y los servicios se están trasladando y la semana que viene el centro de salud cobrará vida y el antiguo se cerrará".

El centro de salud atiende a unas 18.000 tarjetas sanitarias de tres barrios de Huesca, Perpetuo Socorro, Casco Viejo y Santo Domingo y San Martín. Su Ubicación actual se localiza en el solar de la antigua cárcel.