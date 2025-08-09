El DJ y productor oscense Andrés Campo (2i), y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna (3i), durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025, a 9 de agosto de 2025, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 9 Ago.

El DJ oscense Andrés Campo ha protagonizado el momento más esperado por locales y visitantes cada 9 de agosto, con el lanzamiento, a las 12.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Huesca, del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025, que marca el inicio de siete días de fiesta y que ha dedicado a todos los vecinos de la ciudad.

El pregonero ha asegurado sentirse "muy emocionado y muy ilusionado", porque "este momento, en el que todo el mundo está pendiente de ti, tu ciudad, tus amigos, tu familia, todos, no tiene comparación a ningún otro". Ha afirmado que se ha emocionado mucho al ver llorar a su madre ya que su familia no ha querido perderse este momento junto a él.

Estas han sido las primeras palabras del pregonero tras encender la mecha de la fiesta, que va a disfrutar ajustándose a su apretada agenda de trabajo, junto a sus amigos y a su familia.

"Siempre había estado abajo, al igual que el mogollón de personas que hoy estaban en la plaza, esperando a que lanzasen el cohete y hoy he estado arriba y eso es una pasada", ha dicho Andrés Campo, que ha sido felicitado por un buen número de personas que se encontraban de puertas adentro del balcón principal del Ayuntamiento.

Entre otros, la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, quien le ha deseado felices fiestas al DJ oscense, como al resto de oscenses y visitantes, al tiempo que ha deseado que "las fiestas se desarrollen con normalidad y que sean disfrute para todos".

Orduna ha recordado que los dos principales días de las fiestas de San Lorenzo, 9 y 10 de agosto, coinciden en fin de semana, por lo que la ciudad acoge a muchas personas y "entre todos tenemos que hacer que sean una buenas fiestas, está en las manos de todos". En este punto, también ha querido recordar que hay que ser conscientes de las altas temperaturas y prevenir posibles contratiempos.

ALREDEDOR DE 300 ACTOS

Por su parte, la concejal del área de Fiestas, Nuria Mur, ha deseado unas felices fiestas y espera que "todo el mundo encuentre su hueco en el programa, porque hay 300 actos" y "seguro que se podrá disfrutar de las fiestas en uno, dos o muchos actos, porque el programa está pensado para ello".

Todas las áreas municipales están implicadas en las fiestas, velando por el buen desarrollo de las mismas. Así, una de las más activas estos días es la de Seguridad Ciudadana, cuya responsable, Gema Allué, ha señalado que "la ciudad está preparada para estas multitudinaria fiestas, que seguro serán un éxito". También participa muy activamente el área de Servicios Generales, con un amplio dispositivo de limpieza y su responsable, José Miguel Veinte milla, ha solicitado "colaboración, y respeto".

De puertas afuera del balcón principal, la expectación era máxima, la multitud agolpada en la plaza del Ayuntamiento esperaba a ver al afamado DJ y al grito compartido entre él y la alcaldesa de 'Viva Huesca, Viva San Lorenzo', Campo ha disparado el cohete y ha estallado la fiesta. Campo ha vivido los primeros minutos de la fiesta junto a 'su público', ya que ha sonado uno de sus temas. Durante parte de la previa al lanzamiento del chupinazo, se han escuchado cánticos con insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De puertas adentro del balón, festejaban el inicio los distintos representantes institucionales, del Ayuntamiento, Diputación Provincial de Huesca (DPH), Gobierno de Aragón y de otras entidades y colectivos. Entre ellos, se ha sumado a la fiesta el consejero Octavio López y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

PAÑOLETA Y MEDALLA DE ORO

La jornada ha dado comienzo a las 09.00 horas, con la colocación de la pañoleta al santo, por parte de Alfonso Altemir, de la Peña Alegría Laurentina, que ha dedicado el momento al servicio de Oncología del Hospital San Jorge de Huesca. "No puedo estar más agradecido a su labor, a mi Peña, a mí ciudad y a todos, porque hoy me han dado la oportunidad de vivir un momento único", ha expresado. El momento ha estado amenizada por las jotas cantadas por Roberto Ciria.

Entre los actos institucionales, ha destacado el izado de las banderas de Francia y España por parte de los alcaldes de Huesca y Tarbes, Lorena Orduna y Gérard Trémège, acompañado por los acordes de la Banda de Música de Huesca.

En el inicio de las fiestas de San Lorenzo 2025 también han sido protagonistas los representantes del Teatro Olimpia, que este año celebra su centenario, bajo la batuta de la Fundación Anselmo Pie y los representantes de Ibercaja, porque a estas dos entidades se les ha dado la Medalla de Oro de la ciudad.

Son los tres actos protagonistas de la mañana del día 9 de agosto, la colocación de la pañoleta al santo, la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad y el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas, que ha marcado la salida de la cabalgata de inicio de fiestas, que ha recorrido las calles céntricas de Huesca y ha estrenado el nuevo pavimento del recién peatonalizado Coso Alto.

Animación por todas las calles de Huesca, música, ferias, reencuentros con amigos y familiares en unas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional y que hoy han dado comienzo con normalidad, afluencia masiva y en plena ola de calor.

Huesca celebrará este domingo el día grande de sus fiestas, con la primera actuación de los Danzantes, la procesión de San Lorenzo y la misa dedicada al patrón de Huesca, entre los actos más tradicionales.