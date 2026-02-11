Huesca: Cierran el Parque Miguel Servet por el temporal de viento y la caída de un pino de más de 20 metros

Archivo - Parque Mimguel Servet de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento ha obligado a cerrar, durante la tarde de este miércoles, el Parque Miguel Servet de Huesca, donde esta noche ha caído un pino de más de 20 metros, debido a la saturación de agua en el terreno tras las últimas lluvias.

En Huesca, se ha activado el plan especial de protección civil por inclemencias meteorológicas, en fase de alerta, después de que la Agencia Estatal de Meteorología emitiera un aviso amarillo por viento en la zona.

Las lluvias y rachas de viento han causado la caída de un pino de más de 20 metros de altura en el Parque Miguel Servet, que no ha causado daños personales ni materiales, pero que tras una primera valoración se ha estimado la retirada de dos plataneros de sombra próximos al ejemplar.

El árbol caído ha sido retirado a las 07.00 horas y se ha restringido el paso en el entorno afectado. Desde el Consistorio oscense, han informado de que el ejemplar, de algo más de 20 metros de altura, ha sufrido un vuelco asociado a la saturación de agua en el terreno tras las últimas lluvias.

"Cuando el suelo se encuentra anegado, disminuye su capacidad de sujeción y puede perderse la estabilidad del sistema radicular", han apuntado desde el Ayuntamiento, que ha añadido que "a estas circunstancias se suman las rachas de viento registradas durante la pasada noche, que han alcanzado los 51,5 kilómetros por hora".

INCREMENTO DEL PESO POR ACUMULACIÓN DE AGUA

En zonas de pinar con ejemplares de gran altura y copas desarrolladas, este tipo de situaciones puede verse favorecido por desequilibrios puntuales y por el incremento de peso en la copa debido a la acumulación de agua.

Como resultado de la caída, se han visto afectados tres plátanos de sombra próximos al ejemplar y, "tras la primera valoración técnica realizada por los servicios municipales, dos de ellos deberán ser retirados".

Asimismo, se han adoptado medidas temporales de restricción de paso en el entorno afectado y se está llevando a cabo una revisión del arbolado de la zona.

Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio oscense, han recordado que "las nuevas condiciones climáticas generan escenarios diferentes a los habituales, lo que obliga a reforzar la vigilancia y la evaluación continua del arbolado urbano para garantizar la seguridad".